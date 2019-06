Slavnostní akcí bude provázet Artur Kubica, moderátor ostravského rozhlasu, který je sám aktivním muzikantem.A nebude chybět ani host, kapela Mistříňanka z Jižní Moravy.

„V první polovině koncertu budeme hrát naše oblíbené skladby, jako jsou Rozmarýnka Blahoslava Smíšovského, která byla napsána přímo pro naši dechovku, Škoda lásky od Jaromíra Vejvody nebo různé Vackoviny Karla Vacka a další,“ prozradil část narozeninového programu Jaroslav Janeček, kapelník Rozmarýnky. Druhá polovina koncertu pak bude patřit Mistříňance. „Věříme, že si naši příznivci oslavy s námi užijí,“ dodal.

V současné době orchestr, který má 17 muzikantů a čtyři zpěváky, koncertuje pod vedením kapelníka Jaroslava Janečka a uměleckého vedoucího Ivo Meleckého.

„Rozmarýnka se snaží v průběhu celého roku zpestřit život spoluobčanům, a to jak říznou dechovkou, například v masopustním průvodu nebo na Dnech města, tak vánoční hudbou koncem roku. Hrajeme ale i na dalších menších i větších akcích v Bílovci, ale i v okolních obcích nebo i vzdálenějších městech jako jsou Havířov, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jeseník nad Odrou apod. Několik let jezdíme hrát také do zahraničí, a to převážně do Německa a Polska. Hráli jsme i ve Slovinsku,“ popisuje aktivity Rozmarýnky její umělecký vedoucí Ivo Melecký s tím, že by nebyl problém jezdit na přehlídky doma i v zahraničí častěji, ale členové dechovky chodí do práce a na tyto akce si musejí vybírat dovolenou, což není vůbec jednoduché.

„Navíc nám soubor stárne, potřebovali bychom mladé kolegy, zvlášť bubeníka, ale i další muzikanty se zapálením pro dechovku. Dříve byla v bílovecké ZUŠ dětská dechovka a část těchto dospívajících dětí se k nám připojila. Příkladem jsem já i kapelník Jaroslav Janeček a další naši členové. Už několik let však ZUŠ dechovku nemá. A tak je pro nás složitější najít nové mladé kolegy.“

Koncert oblíbené dechovky bude tentokrát spojen také s tradičním oceněním občanů, kteří určitou měrou přispěli k rozvoji či rozkvětu města Bílovce.

„Nebylo vůbec jednoduché vybrat z toho množství úžasných lidí a kolektivů v Bílovci jen těch pár,“ vysvětluje starostka města Renata Mikolašová s tím, že koncert Rozmarýnky nebyl pro tuto událost vybrán náhodně.

„Zastupitelstvo města schválilo udělení ocenění úspěšného kolektivu právě dechovému souboru Rozmarýnka společně se Sportovně střeleckým klubem Bílovec. Ocenění čestný občan města Bílovce předáme MUDr. Aloisi Širůčkovi, který byl dlouholetým zaměstnancem nemocnice, vedl dětské oddělení a později i laboratoře. Osobností města Bílovce se stanou Marie Kudělová za celoživotní práci dětské zdravotní sestry v Bílovci a mnohaletou práci v organizacích Český červený kříž, Český zahrádkářský svaz, TJ Sokol Stará Ves, a Tomáš Ocásek za celoživotní reprezentaci města v oblasti fotografie. Úspěšnou občanku Martinu Loskotovou jsme ocenili na nedávném rockovém koncertu,“ dodala starostka.