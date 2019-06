„Letošní ročník Olympiády mateřských škol 2019 je jubilejní, akci pořádáme už podesáté. Do sportovního klání se pravidelně zapojují místní mateřinky, ale i mateřské školy z okolních obcí, jejichž děti už od prvních jarních dnů trénují na školních zahradách jednotlivé disciplíny, aby si pak mohly změřit své síly na olympiádě. Letos dorazí týmy z MŠ Svobodova Bílovec, MŠ Zahradní Bílovec, MŠ Wolkerova Bílovec, MŠ Slatina, MŠ Tísek a MŠ Bravinné,“ informovala ředitelka DDM Tamara Knoppová.

„V den olympijských her však nepřicházejí jen vybraní nejlepší soutěžící pro jednotlivé disciplíny, ale také všichni kamarádi – takzvaný fanklub. Každý tým má svou barvu, název a svůj pokřik. Atmosféra, kterou děti vytvoří, je neskutečná! Je vidět, že si hry naprosto užívají,” dodala.

A o tom, že nejde jen tak o ledajaký závod, svědčí i organizace těchto olympijských her. „Vše je opravdu jako na olympiádě. Při zahájení zapálíme olympijský oheň, který nám přinese olympijský běžec a samozřejmě nechybí ani státní hymna České republiky. Děti se učí, jak se při těchto ceremoniálech chovat a jsou vždy úžasní!“

Malí sportovci soutěží v pěti disciplínách – v hodu na cíl, běhu na 20 m, v překážkové dráze, skocích v pytli a v přetahování lanem. Do prvních čtyř disciplín vybere každá mateřinka vždy dva různé sportovce pro každou soutěž, do poslední disciplíny pak šest zástupců. Ti pak reprezentují barvy týmu za hlasitého povzbuzování fanklubu. A za to vše si samozřejmě zaslouží odměnu v podobě olympijských medailí za každou disciplínu zvlášť.

„Je úžasné vidět tu radost a bojovnost dětí, jen aby stáli na stupních vítězů a slyšeli vítěznou fanfáru. Na olympiádě MŠ oceňujeme na závěr i tři nejúspěšnější mateřské školy v celkovém bodování. Ty získávají i vítězné poháry. Loni si pohár za první místo odvezly děti z MŠ Tísek, za druhé z MŠ Slatina a za třetí z MŠ Wolkerova,“ doplnila Tamara Knoppová, ředitelka DDM Bílovec, na jehož zahradě budou olympijské hry od 9 do 11 hodin probíhat. Akce se zúčastní okolo 150 dětí a dospělých.

„Je skvělé, kolik náš dům dětí a mládeže připravuje akcí nejen pro děti v kroužcích, ale i pro děti a rodiče z Bílovce a okolí. Před několika dny zde byl například Dětský den, jehož se každoročně účastní více a více lidí, což jsme rádi, letos dorazilo takřka 600 lidí. A bílovecký dům dětí a mládeže nejenže pořádá spoustu vlastních akcí, ale zapojuje se aktivně i do mnoha dalších akcí, které pořádá město nebo jiné organizace. Má pod sebou neuvěřitelných 621 dětí, kteří se sdružují v 62 kroužcích. To považuji s ohledem na velikost našeho města za fantastické,“ uvedla starostka města Bílovce Renata Mikolašová.

Pokud potřebujete načerpat pozitivní energii, určitě se přijďte podívat zítra na zahradu DDM Bílovec – bude tam nejen spousta krásné energie, ale i radosti a smíchu.