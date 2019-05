Jde již o třetí ročník akce Sára dětem podpořenou vedením města Bílovce, první dva ročníky byly pořádány v areálu zámku v Bílovci.

„Bohužel nám v uplynulých dvou letech nepřálo počasí. A tak, i když jsme měli připraven velmi bohatý program pro děti i dospělé, lidé se nám rozutekli, jelikož pršelo a nebylo se kam schovat. Letos jsme proto připravili zcela odlišný koncept a akce Sára dětem se uskuteční až od 18 hodin na Střelnici, kde jsou mimo jiné k dispozici i prostory pro případ deštivého počasí,“ vysvětluje změnu místa i času konání pořadatelka Martina Loskotová.

Doplnila, že od 19 do 22 hodin zde budou hrát dvě rockové kapely z Valašského Meziříčí bez nároku na honorář a volná zábava bude pokračovat i po skončení koncertu. „Doufáme nejen ve slušnou účast, ale i v dostatek financí pro onkologicky nemocné děti. Pokud se bude dařit, mohli bychom již tento pátek oslavit první milion, který se dobrovolnickému spolku Sára dětem podařilo pro tyto děti vybrat.“

Akce Sára dětem navázala na úspěšné zimní přehlídky Martiny Loskotové, které se konají už asi 8 let v Domě kultury v Bílovci, a jejichž výtěžek každoročně před Vánocemi putuje ve formě dárků a potřebných zdravotních pomůcek právě na oddělení dětské hematoonkologie.

„Tyto přehlídky začaly být brzy velmi úspěšné, a tak jsme si s mužem říkali, že by bylo fajn posunout je o kousek dál a udělali jsme z nich charitativní přehlídky. Ale i to se mi zdálo málo a stále jsem přemýšlela o tom, že by bylo fajn udělat podobnou akci i v létě? A povedlo se,“ pokračuje paní Martina, kterou těší vstřícnost, s níž se do přípravy akce zapojili všichni oslovení a také podpora města Bílovce.

„Těší nás, že jsou mezi námi tak srdeční lidé, jako je Martina Loskotová, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas organizaci tak náročných charitativních kulturních akcí. A věřím, že páteční rockový koncert přitáhne spoustu dalších dobrých lidí. Za vedení města se přimlouváme u obyvatel okolních domů o shovívavost. Rockový koncert nemáme v Bílovci každý den. Navíc tento koncert je pro dobrou věc,“ komentuje chystanou akci bílovecká starostka Renata Mikolašová, která Martinu Loskotovou za její obětavost a neúnavnou organizaci charitativních akcí nominovala na cenu hejtmana Moravskoslezského kraje. Vedení města se navíc rozhodlo předat právě na této akci Martině Loskotové ocenění Úspěšný občan, které uděluje každoročně několika lidem.

Charitativní spolek Sára dětem v uplynulých letech nakoupil oddělení dětské hematoonkologie ve FNO například monitory životních funkcí dětem, polohovací lůžka, hračky a spoustu dalších potřebných zdravotních pomůcek a dárků pro děti. „Nyní máme v plánu větší projekt. Rádi bychom postavili venkovní dětský koutek, který by byl součástí tohoto oddělení a sloužil nemocným dětem a jejich rodičům k odreagování se,“ dodala Martina Loskotová.