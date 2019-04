„Pokoje šlechticů byly v zimních měsících doplněny o zbrusu nový inventář jako jsou kopie obrazů a fotografie majitelů zámku z hraběcího rodu Sedlnitzkých z Choltic a jim příbuzných rodin, které měly k bíloveckém zámku blízko,“ přibližuje novinky v tomto nádherném renesančním zámku ze 16. století jeho kastelán Eduard Valeš.

„Na sobotní otevření zámku máme připravený samozřejmě i bohatý doprovodný program. Po 14 hodině vystoupí skupina historického šermu Dragers z Olomouce a lákadlem pro návštěvníky budou jistě i kostýmované prohlídky zámku na téma Panská služba, těžká služba, které připravujeme ve spolupráci z ochotnickým divadelním souborem Odřivous z Bílovce. V den zahájení zámecké sezony se uskuteční také vernisáž obrazů světoznámé malířky Rosany De Montfort a zahájíme rovněž unikátní výstavu odznáčků a vlaječek nadšeného sběratele Jindřicha Petroše,” doplnil kastelán.

Kromě již zmíněných novinek si návštěvníci mohou prohlédnout zámeckou kapli sv. Hyacinta s náhrobky majitelů zámku nebo muzeum rodiny Sedlnitzkých z Choltic s apartmánem poslední šlechtické majitelky zámku hraběnky Hermíny Balbíny Sedlnitzké z Choltic. Součástí prohlídkové trasy je také expozice Lov a myslivost. Již dva roky je pro veřejnost zpřístupněny také venkovní prostory za muzeem, které slouží občanům města i návštěvníkům zámku k příjemné relaxaci a odpočinku.

Trojkřídlý bílovecký zámek vytvářející dominantu města prochází již několik let postupnou rekonstrukcí. V uplynulých letech se opravilo nádvoří, budova získala novou fasádu, okna a nové expozice budou v blízké době i v rekonstruovaném suterénu. Přes zimu byly vyřezány nefunkční radiátory a první patro zámku bude již brzo krášlit nová malba.

„Letos plánujeme také obnovu vřetenového schodiště uvnitř budovy, opravu některých kamenných portálů a vnitřních prostor zámku tak, abychom postupně mohli otevřít další části pro veřejnost,“ popisuje nejbližší plány týkající se zámku starostka Bílovce Renata Mikolašová a dodává, že nemalou investicí bude také plánovaná oprava městských schodů od vlakového a autobusového nádraží k zámku. „Chceme tuto turistickou trasu co nejvíce zpřístupnit, a to nejen tím, že rozšíříme expozice, ale i tím, že se sem lidé pohodlně dostanou. Schody by měly být opraveny ještě v letošním roce.“

Renesanční zámek Sedlnitzkých z Choltic bude otevřen o sobotách a nedělích od 11 do 16 hodin, poslední prohlídka začíná v 15 hodin. A to až do 27. října, kdy bude turistická sezona ukončena.

„Kromě nejrůznějších pravidelných kulturních akcí pro širokou veřejnost chystáme i červnovou oslavu Dne města. Ve spolupráci s divadelníky ze souboru Odřivous připravujeme například kostýmové prohlídky na tak trochu pohádkové téma a bude toho samozřejmě víc, ale nechci předbíhat. Další velkou akcí pak bude tradiční zámecký divadelní festival O FOUS, který zahájí v polovině září ochotníci z Nového Jičína,“ dodal Valeš.