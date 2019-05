Výtěžek ze startovného poputuje již podruhé na podporu českotěšínského střediska Lydie, které poskytuje sociálně aktivizační služby dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením.

„Uplynulé dva ročníky běhu sklidily v regionu i mimo něj velký úspěch, pozitivní ohlasy jsme dostali jak od samotných závodníků, tak od fanoušků a dalších návštěvníků, kteří přišli na doprovodný program v parku Adama Sikory. Milá zpětná vazba i fakt, že jsme opravdu účelně pomohli tam, kde je potřeba, nás maximálně motivovala a s pořádáním dalšího ročníku jsme neváhali,“ říká výkonná ředitelka Nadace Agel Veronika Dostálová.

Pro letošní rok je přihlášeno již více než 140 běžců, desítky míst jsou ale stále ještě k dispozici. Letošní výtěžek z charitativního běhu poputuje stejně jako loni na podporu střediska Lydie Slezské Diakonie Český Těšín, který umožňuje dětem a mládeži se zdravotním postižením smysluplně trávit svůj čas v příjemném českotěšínském prostředí a v kontaktu s dalšími vrstevníky.

Kromě běžeckého závodu přitom na akci nebude chybět ani bohatý doprovodný program pro dospělé i děti, který proběhne v místě cíle, v parku Adama Sikory v Českém Těšíně. Hlavní výhrou pro nejrychlejšího běžce i běžkyni letos bude víkendová zápůjčka auta s plnou nádrží od společnosti Autobond Group.

Charitativní závod poběží také zajímavé osobnosti. Akce se zúčastní třeba juniorský mistr Evropy v moderním pětiboji Marek Grycz, hokejisté HC Oceláři Třinec nebo paralympijský reprezentant Ivo Koblasa. Stejně jako v loňském roce pak Těšínskou osmičku poběží i skupinka pracovníků Třineckých železáren pod vedením Marka Bilka, který se i přes onemocnění Parkinsonovou chorobou pokusí trasu stejně jako v minulém roce zdolat.

„Všechno začalo v polovině roku 2013, zprvu nenápadným třesem pravé ruky v situacích rozrušení. Symptomy postupně nabývaly na síle a já si začal uvědomovat, že nemoc mi postupně vezme vše, co bylo doposud samozřejmé. Bylo to pro mě dost stresující a nepříjemné. Navíc jsem z každé strany slyšel: ‚Jsi nemocný, šetři se‘. Nepřeji nikomu ten pocit odepsanosti a litující pohledy lidí. Trvalo téměř tři roky, než jsem si uvědomil, že to co mě potkalo, není neštěstí, ale dar. Vše jsem si srovnal v hlavě a začal postupně soustředit a měnit svůj život. S nemocí jsem se smířil a rozhodl se ukázat sobě a okolí, že ačkoliv mám zdravotní problém, není to problém,“ říká Marek Bilko, kterého na osmikilometrové trase podpoří kolegové z Třineckých železáren.

Účastnit nadačního běhu se mohou závodníci všech výkonností i věkových kategorií a osmikilometrovou trať si mohou třeba i jen projít procházkovým tempem. Hlásit se mohou jak předem, tak i na místě. Registrace je možná on-line na adrese www.beh.agel.cz.