Středisko Lydie poskytuje sociálně aktivizační služby dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením. Získané prostředky využije středisko na nákup fyzioterapeutického lehátka určeného pro rehabilitaci a dále zakoupení didaktických pomůcek a literatury pro každodenní péči o děti s poruchami autistického spektra.

„Podpora sociálních služeb a snaha ulehčit úděl těžce nemocných, postižených a jejich rodinných příslušníků má v našich myslích a srdcích důležité místo. Děkuji Nadaci Agel za podporu, můj obdiv a poděkování patří všem běžcům i podporovatelům této akce,“ uvedl místostarosta města Český Těšín Ing. Vít Slováček.

Běžecký závod ovládla sourozenecká dvojice Adam Gaura, který doběhl s časem 28 minut a 42 sekund, a Barbara Gaurová, jež jako nejrychlejší žena dokončila závod v časem 39 minut a 6 sekund. Oba vítězové si kromě diplomu a dárkového koše odnesli hlavní cenu - voucher na víkendové zapůjčení automobilu s plnou nádrží, jenž věnovala společnost Auobond Group a.s.

Charitativního závodu, který se běžel od Nemocnice Podlesí v Třinci do českotěšínského parku Adama Sikory, se i letos zúčastnily mnohé zajímavé osobnosti - juniorský mistr Evropy v moderním pětiboji Marek Grycz, hokejisté HC Oceláři Třinec Erik Hrňa a Marian Adámek či paralympijský reprezentant v cyklistice Ivo Koblasa.

Těšínskou osmičku běžela také skupinka pracovníků Třineckých železáren pod vedením Ing. Marka Bilka, který i přes své obtíže a onemocnění Parkinsonovou chorobou 8,4kilometrů dlouhou trasu úspěšně zdolal.

„Všechno začalo v polovině roku 2013, zprvu nenápadným třesem pravé ruky v situacích rozrušení. Symptomy postupně nabývaly na síle a já si začal uvědomovat, že nemoc mi postupně vezme vše, co bylo doposud samozřejmé. Trvalo téměř tři roky, než jsem si uvědomil, že to co mě potkalo, není neštěstí, ale dar. Vše jsem si srovnal v hlavě a začal se postupně soustředit a měnit svůj život. S nemocí jsem se smířil a rozhodl se ukázat sobě a okolí, že ačkoliv mám zdravotní potíže, není to problém,“ sdělil Marek Bilko.

Nadace Agel sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. Od svého vzniku nadace podpořila přes 850 žadatelů celkovou částkou přesahující 23 milionů korun.