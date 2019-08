„Vloni se u nás přehlídka historických aut konala poprvé a jsme rádi, že zázemí našeho Hobbyparku ostravský Veteran car club zaujalo natolik, že se v Bohumíně bude zase opakovat. Diváci se mají rozhodně na co těšit. Kromě naleštěných vozidel na ně čeká i pestrý doprovodný program. Připraveno je několik módních přehlídek, a to dobových klobouků a plavek, hudebně vše doplní prvorepublikově zaměřené Lam trio z Frenštátu pod Radhoštěm,“ zve za pořadatele z městské agentury K3 Bohumín Karel Balcar.



Mezi historickými bouráky a raritami nebudou chybět značky BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Alfa Romeo, Jaguar, Ford a další. Z české kotliny dorazí několik typů Tatry, Škoda, Aero, Brněnská Z či Praga. Do Bohumína přijedou se svými plechovými miláčky členové pořádajícího Veteran car Clubu Ostrava. Účast přislíbili i jejich kolegové z Rychvaldu, kteří dorazí na dobových motorkách, a také členové veteránů z polského Zabełkówa.

„Jedná se otevřenou akci pro všechny majitele veteránů. Pokud má někdo v garáži dobový vůz a rád by ho provětral, rádi ho na naší přehlídce přivítáme. Každé vozidlo po příjezdu obdrží registrační číslo a automaticky ho zařadíme do divácké soutěže o nejkrásnější automobil a motocykl,“ sdělil Lukáš Kudrna z pořádajícího Veteran car clubu Ostrava.

O půl dvanácté začne soutěž elegance historických vozidel. Do té odborná porota nominuje deset nejzajímavějších vozidel a motocyklů, které do Bohumína na sraz veteránů přijedou. „Posádky pak představí divákům svůj vůz při tzv. jízdě elegance. Při té se návštěvníci budou moci pokochat i zvukem motoru. Hodnotit budeme nejen samotné veterány, ale také to, jak ladí vizáž posádky s vozidlem, a to nejen podle roku výroby auta či motocyklu, ale také podle charakteru vozidla,“ doplnil Kudrna.



„Těší nás, že se prestižní a divácky velmi atraktivní akce přesunula z Kunína do Bohumína. Proto jsme její konání finančně podpořili i letos. Vloni jsem na akci přijížděl z Havířova a cestou jsem potkal spoustu veteránů mířících do Bohumína. A i to byl zážitek. Bohumíňáci by si rozhodně neměli nechat ujít jedinečnou šanci vidět přímo v centru města unikátní přehlídku historických vozů,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha.



Přehlídka veteránů oficiálně startuje v 10 hodin a potrvá asi do půl druhé odpoledne. Organizátoři upozorňují veřejnost, že před zahájením akce bude z bezpečnostních důvodů Hobbypark s atrakcemi pro děti, zvířecí farmou i dopravním hřištěm uzavřen.

„Do areálu začnou ráno najíždět historické vozy, takže nebudeme riskovat jakýkoliv úraz dětí, které se tady obvykle v tuto dobu hrají. První návštěvníky pustíme do Hobbyparku až o půl desáté dopoledne,“ vysvětlil Balcar s tím, že vstupné je symbolické – 30 korun.

Program:

10:00 - zahájení

10:10 - kapela Lam trio

10:45 - módní přehlídka dobových klobouků

11:00 - kapela Lam trio

11:35 - jízda elegance

12:20 - módní přehlídka dobových klobouků

12:30 - vyhlášení vítězů jízdy elegance

12:45 - módní přehlídka dobových plavek

13:00 - kapela Lam trio