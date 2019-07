„Přední vchod do pavilonu je kvůli rekonstrukci momentálně uzavřený. Všechna dotčená pracoviště – infuzní stacionáře, rentgen i pokladna jsou v provozu a fungují bez omezení, lidé se k nim dostanou zadním vchodem,“ uvedla Hana Kaspřáková z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice.

Řemeslníci už demontovali starou výtahovou kabinu. Na schodišti vyrostlo lešení, pomocí kterého budou odstraňovat původní opláštění i výtahovou konstrukci. Na jejím místě pak postaví novou.

„I když výtah nikdy nezajížděl do čtvrtého podlaží, které slouží jako technické zázemí, přesto jsme uvažovali, zda by se to po opravě nemohlo změnit. Situaci jsme proto prověřili a bohužel by tam ani po stavebních úpravách nebylo na kabinu dost místa,“ upřesnila Kaspřáková.

Dodala, že nový osobní výtah přepraví najednou až 10 lidí. Poprvé se v něm návštěvníci i zaměstnanci nemocnice svezou ke konci října.

V celém nemocničním areálu se ve třech pavilonech a stravovacím provoze nachází hned deset výtahů. Radnice je postupně obměňuje. V posledních deseti letech do jejich modernizace investovala 10 milionů korun. Šest z nich už je nových, sedmý se právě rekonstruuje. Tři zbývající výtahy se nacházejí ve stravovacím provozu a zatím se o jejich výměně neuvažuje.



Kromě nemocnice se dočkala nového výtahu i městská poliklinika v centru Bohumína. Ten původní byl poruchový, často stávkoval a nefungoval, a tak se radnice pustila i do jeho opravy za 1,3 milionu korun. Město ji před pár týdny dokončilo.

„Provozovat městskou nemocnici je v širokém okolí malý zázrak, a přesto se nám to již více než dvacet let daří. Přispíváme na provoz, ale hlavně jsme zde v průběhu let investovali téměř 200 milionů korun. Pro komfort pacientů jsme rozdělili větší pokoje na menší, aby měli větší soukromí, vybavili je novými toaletami a sprchami, pavilony jsme zateplili, zrekonstruovali jsme stravovací provoz, vybudovali nové operační sály a teď přicházejí na řadu výtahy. Vše děláme hlavně pro pacienty,“ sdělil bohumínský starosta Petr Vícha.