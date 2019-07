Počet zhlédnutí: 4

Článek od uživatele Lucie Balcarová

Do modernizace bohumínských škol půjde letos rekordních 22 milionů korun

V bohumínských školách propukly naplno letní opravy. Letos do nich půjde rekordní částka, a to 22 milionů korun. Nové dílny, interaktivní učebny, hřiště, toalety nebo nová podlaha v tělocvičně či školní kuchyni. Nejen to čeká na děti školou povinné po letních prázdninách.