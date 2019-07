Počet zhlédnutí: 42

Článek od uživatele Lucie Balcarová

V Bohumíně demolují poslední problematický dům, na jeho místě vzniknou stavební parcely

Osud posledního zchátralého cihlového domu v ulici Petra Cingra v Bohumíně je zpečetěn. Do ulice už vjela demoliční technika. V příštím týdnu po něm zůstane jen hromada cihel. Radnice za jeho odstranění zaplatí necelý jeden milion korun. Do dvou let na jeho místě začnou vyrůstat nové rodinné domy.