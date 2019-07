Pod širým nebem tak bude k vidění nejen lepší obraz, ale i aktuální filmové premiéry z online databáze. Do kamenného kina se moderní technika vrátí na konci srpna. S promítáním se počítá zase od září.



„Díky rekonstrukci budeme moci klimatizaci v sále lépe využívat. Teď ji můžeme pouštět při filmových promítáních a divadelních představeních pouze na poloviční výkon. Pak už způsobuje takový hluk, že ruší jak diváky, tak herce. Poloviční výkon ovšem nestačí na vyvětrání sálu a udržení tepelné pohody. Čím víc diváků, vystupujících a divadelních světel, tím větší je v sále horko a my ho nemůžeme nijak regulovat. Problémy by mělo odstranit odhlučnění vzduchotechniky,“ uvedl ředitel městské kulturní agentury K3 Bohumín Karel Balcar.

Před pár dny přišel klasický biograf o plátno i projektor, ten se přestěhoval do letního kina. Stavební práce se v prvních dvou týdnech dotknou prostoru mezi střechou a stropem. Tam se budou umisťovat nové rozvody, které by měly zajistit snížení hluku z proudění vzduchu. „Nejvíce se odborníci potrápili s vedením vzduchotechniky. Museli vymyslet řešení, kdy mezi trubkami nebude vznikat ozvěna, dojde ke ztišení hluku a zároveň se splní protipožární předpisy,“ doplnil Balcar.

Ve druhé půlce července vyroste uvnitř kinosálu lešení, a to nejen v místech, kde sedává publikum, ale také na pódiu. Do snížených podhledů pod strop se pak z lešení budou umisťovat nové průduchy, tzv. animostaty. Kvůli tomu se v sále sníží podhledy. Stavební práce budou v biografu probíhat do srpna. Poté by se měla moderní technika stěhovat zpět do kamenného kina. V letňáku se pak už bude promítat zase jen přes klasický projektor.

Kamenný biograf díky plnohodnotné a tiché vzduchotechnice nabídne divákům větší komfort. „Při plném výkonu budeme moci vzduchotechniku lépe využívat. Konečně budeme schopni regulovat teplotu v sále. Díky odhlučnění klesne hluk z klimatizace natolik, že i když pojede na plný výkon, tak nebude tak rušivý, a v sále už nebude nedýchatelno a horko,“ uzavřel ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.