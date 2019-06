„Na dražbu ztrát a nálezů chodím pravidelně už několik let. Vloni jsem tady koupil kolo za třicet korun, potřeboval jsem ho na cestu do práce, případně do hospody, a letos jsem si přišel pro hliníkový žebřík, který v obchodě stojí přes tři tisíce korun, ale vydražil jsem ho za sedm stovek. Ještě bych rád získal i elektrický rozvaděč,“ uvedl Bohumíňák Lukáš Vaňatka.

Největší bitva se v letošní aukci strhla o kytaru. Dva zájemci přihazovali tak dlouho, až se z původních dvou stovek vyšplhala finální cena na tisícovku. To byla nakonec i nejvyšší částka celé dražby. Nového majitele našla i prázdná propanbutanová láhev, za padesátikorunu.

Udala se i největší perlička – mechanický invalidní vozík. Pro ten si v dražbě přišla Barbora Pensimusová. „Mám ho pro svého desetiletého syna. Chce být doktorem a má už doma zařízenou celou ordinaci. A strašně chtěl i vozík, nový ale stojí spoustu peněz, a proto jsem využila dražby. Koupila jsem ho za stovku,“ prozradila.

Dražba, která se konala na dvoře bohumínské radnice, vynesla městu 7 690 korun. Prodaly se nalezené bicykly, batohy, peněženky, knihy, hodinky, batohy, deštníky, kufr, reprobedny i elektronická čtečka knih. Až na pár kousků oblečení si noví majitelé odnesli na 70 nalezených věcí. Další dražba je v plánu zase za rok.

Za poslední tři roky našlo v bohumínském skladě ztrát a nálezů útočiště téměř 700 předmětů. Vloni radnice zaevidovala na 300 ztracených věcí, letos už jde o 125 nálezů. Do dražby však ty letošní půjdou až za tři roky. Tak dlouho teď musí radnice ztráty a nálezy skladovat. Lhůtu z jednoho na tři roky prodloužila novela občanského zákoníku. Nalezené věci se tak zbytečně kupí, stárnou a ztrácejí na své hodnotě.

„Když někdo něco ztratí, pátrá po tom okamžitě, případně měsíc, dva, ještě se nám nestalo, aby se majitel ztracené věci ozval po roce, natož po dvou či třech letech. Mnoho nálezů tak bohužel za tři roky ztratí svou hodnotu a nedá se s nimi už nic jiného dělat, než je vyhodit, nedají se využít ani v dražbě,“ uvedla Markéta Kvíčalová z organizačního odboru bohumínské radnice.