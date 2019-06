Předseda ČSSD Jan Hamáček se poté, co jeho strana během středečního hlasování o nedůvěře vládě předvedla veletoče, opřel do opozice. Ta podle něj při závěrečném hlasování neměla v sále všechny poslance a nestačilo by jí ani všech 15 hlasů... Celý článek Hamáček peskuje opozici: Naše hlasy by nepomohly, nepřišli jste do práce»