„Mezi školáky je velmi populární. Platí pouze v pátek 28. června, a to od 10 do 21 hodin. Zapojit se do ní mohou žáci základních škol nejen z Bohumína, ale také z okolních měst. Je to dárek pro všechny pilné děti, kteří měli na vysvědčení samé jedničky. V tento den nebudou platit vstupné a budou si moci užít bazény, tobogán, masážní lavice i vířivku zcela zdarma,“ uvedl vedoucí bohumínského aquacentra Jaromír Voráč s tím, že otevřena už je i venkovní letní část aquacentra s lehátky, slunečníky i dětským brouzdalištěm.



Ne každé dítě ovšem i přes svou snahu na samé jedničky dosáhne. Radnice proto odmění za celoroční snahu všechny bohumínské školáky bez ohledu na výsledky. K vysvědčení dostanou volňáska do zdejšího kina K3. Ten čeká i na děti z mateřinek.



„Všichni, kteří docházejí do některé ze školek či škol v Bohumíně, dostanou poukaz na jedno promítání zdarma. Volňásek se letos vztahuje na srpnová promítání pro děti v letním kině. Do škol jsme rozdistribuovali asi čtyři tisíce volných vstupenek,“ prozradil ředitel městské kulturní agentury K3 Bohumín Karel Balcar s tím, že na poukazu jsou všechny potřebné informace, z jakých termínů a filmů si děti mohou vybírat.