„K prodeji jsme měli připraveno 3,5 tisíce knih, které jsme z našeho fondu buď vyřadili, nebo nám je někdo daroval, případně zanechal v tašce před dveřmi knihovny. Nabídku jsme několikrát doplňovali. Pravidelní návštěvníci už náš systém znají, a proto přišli hned několikrát. Někteří si odnášeli i přes 25 knih,“ sdělila vedoucí bohumínské knihovny Magdaléna Fedorowiczová.



Čtenáře lákaly hlavně lidové ceny. Začínaly u pětikoruny, nejdražší tituly byly naopak k mání za padesátikorunu. Vyšší návštěvnost byla podobně jako v předchozích ročnících dopoledne, to si knihy najednou prohlíželo až padesát lidí. Za celý den antikvariát navštívilo podle pořadatelů asi 1500 čtenářů. Nechyběl mezi nimi ani první muž Bohumína.

„Relaxuju u detektivek, takže jich po večerech za rok i dost přečtu. Pravidelně si pro ně chodím do knihovny, takže když se antikvariát koná přímo pod okny mé kanceláře, nemůžu si takovou příležitost nechat ujít a vždy si odskočím a pár dalších pořídím,“ prozradil starosta Petr Vícha, který ulovil hned tři knížky s tím, že je po přečtení zase pošle dál a odevzdá je na zdejším nádraží do veřejné knihovničky v rámci projektu Kniha do vlaku.

Nové majitele nakonec na knižní burze našly asi dvě tisícovky svazků. Knihovna za ně utržila 10 225 korun, což bylo o téměř 3,5 tisíce korun více než na loňském ročníku. „Za vybrané peníze dovybavíme čítárníčku pro děti. Máme v plánu nakoupit skákací hrad a sedací kostky,“ prozradila Magdaléna Fedorowiczová.



Letošní doprovodný program antikvariátu s podtitulem S knihou do ulic se zaměřil na mladší ročníky. Dopoledne je v mateřských a základních školách navštěvovaly knihovnice a četly jim pohádky. Odpoledne pro ně na náměstí připravily hry, soutěže a výtvarné dílny. Dohromady se tak do akce zapojilo asi 800 dětí.