Počet zhlédnutí: 1

Článek od uživatele Lucie Balcarová

Éra bývalého hudebního klubu v Bohumíně definitivně končí, začala jeho demolice

V městském parku Petra Bezruče v centru Bohumína odstartovala demolice bývalého hudebního klubu. Zchátralý objekt by měl zmizet do posledního kousku betonu do konce srpna. Radnice za jeho odstranění zaplatí 750 tisíc korun.