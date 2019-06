Bude to hned dvojí loučení, protože hosté jsou v tabulce divize E beznadějně poslední a čtvrtou nejvyšší soutěž následně opustí. Přitom Sokol toho měl s bohumínským týmem docela dost společného. Právě s Ústím totiž před minulou sezónou Bospor postupoval z krajského přeboru a hned se Sokolem i odehrál první divizní zápas.

Situace se ale v klubech změnila – zatímco tým Martina Špičky se usadil ve středu tabulky, Ústí po odchodu řady opor míří zase dolů. „Zápas se mohl přeložit i proto, že už v něm nejde o postup ani záchranu. Iniciativa na změnu termínu vyšla od hráčů, kteří se chtěli ještě před krátkou letní přestávkou rozloučit se sezonou i večerním posezením. V nedělním termínu by to šlo přece jenom obtížněji,“ vysvětlil překlad zápasu předseda FK Bospor Lukáš Fluxa.

Veškerou komunikaci nechal klub na samotných hráčích. „Zástupci kabin se mezi sebou dohodli sami a vedení obou klubů jejich přání respektovalo. Chvíli bylo ještě otázkou, zda Ústí nebude bojovat o udržení, jenže konkurenční Přerov si účast v divizi zajistil na úkor svého rivala v předposledním kole, takže už nic nestálo v cestě,“ dodal Lukáš Fluxa a doplnil, že na jiný termín domácích zápasů si fanoušci Bohumína budou zvykat i v příští sezóně. Bospor totiž tradiční neděle vymění za sobotní termíny.

Vedení Bosporu doufá, že i přes nezvyklý páteční termín se v duelu s Ústím s hráči i celou sezónou přijdou v hojném počtu rozloučit fanoušci. „Sezóna špatná nebyla, kromě minulého utkání v Šumperku, kde jsme to v silně oslabené sestavě nezvládli, se nám povedlo jaro, především jeho závěr. Tak to snad doma nezkazíme,“ řekl předseda klubu. Aktuálně osmý Bospor by se v případě vítězství mohl dělit o 5. místo tabulky s Opavou B.