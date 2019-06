Porazili nejen Krnov, ale také statutární města Ostravu, Opavu a Třinec.

„V krajském měřítku bodujeme v soutěži už několik let po sobě. První místo však vždy patřilo Třinci, a tím víc rostla naše touha jej porazit. Už vloni se začala situace obracet. V kraji jsme sice opět skončili za Třincem jako druzí, ale poprvé jsme se nominovali do finále celostátní soutěže O křišťálovou popelnici. A hned jsme bodovali a získali třetí místo v rámci celého Česka,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Dodal, že se v ní nehodnotila jen statistika vytříděného odpadu, ale také hustota sběrné sítě, poměr směsného a tříděného odpadu a další doplňkové způsoby sběru.

Za první místo obdrželo město 50 tisíc korun. Peníze hodlá použít na ekologické aktivity pro zlepšení životního prostředí. Těm se věnuje dlouhodobě. Kromě podpory separace odpadu vysazuje nové stromy, buduje kanalizaci a ve spolupráci se školami organizuje vzdělávací projekty pro děti. Životní prostředí totiž patří k jednomu ze tří strategických pilířů akčního plánu Bohumína do roku 2023.

Největší podíl na letošním prvenství Bohumína mají podle vedení města jeho obyvatelé. „Letošní ocenění patří nejen BM servisu, který zajišťuje separaci odpadů, ale hlavně samotným Bohumíňákům. Kdyby netřídili, neměly by technické služby co dělat. Jsme rádi, že naši obyvatelé berou třídění jako samozřejmost. První místo tak patří všem, kteří aktivně třídí, a svým ekologickým přístupem k němu přispěli. Všem takovým proto děkujeme,“ dodal Vícha.

Každý rok roste v Bohumíně počet separovaného odpadu přibližně o deset tun, což odpovídá například váze sklápěcí tatrovky. Vloni dokonce vytřídili Bohumíňáci o 20 tun více plastu, papíru a skla v porovnání s rokem předchozím. V roce 2016 se ve městě roztřídilo 908 tun, o rok dříve 898 tun. Spolu s rostoucím počtem separovaného odpadu se zvýšil i počet stanovišť s barevnými kontejnery.

„Snažíme se o to, aby to lidé k separačním kontejnerům měli co nejblíže, proto například při rekonstrukci veřejných ploch nezapomínáme na místa pro tyto odpadové nádoby. Kompletních stanovišť s barevnými kontejnery na čtyři druhy odpadu už máme 138. Dohromady je ve městě 600 kontejnerů na tříděný odpad. Možnosti separace rozšiřujeme také o kontejnery na textil a také na elektrozařízení. Ve městě lze odevzdávat nonstop staré elektrospotřebiče na devíti veřejně přístupných místech, nevyužitý textil dokonce na 17 stanovištích,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Do 15. ročníku soutěže, kterou pořádá Moravskoslezský kraj s obalovou společností Eko-kom, se zapojilo všech 300 obcí a měst regionu. Hodnotilo se množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele, počet materiálů, které mohou lidé v obcích odevzdávat i hustota sběrné sítě. Za Bohumínem skončil v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel Třinec, třetí místo obsadila Opava, čtvrtý byl Krnov, pátá Ostrava.