„Kališok je velmi oblíbený nejen mezi Bohumíňáky, ale také lidmi z blízkého okolí. Každoročně u něj totiž vylepšujeme možnosti rekreace. V sezoně je proto věčným problémem parkování. Stěžují si na něj nejen místní, ale i řidiči autobusů či záchranářů mířících do zdejší části Kopytov. Funguje zde sice soukromé parkoviště u loděnice a městské u čističky, ale ty kapacitně bohužel nestačí. Auta stojí živelně podél cesty a často znemožňují hladký průjezd,“ sdělil starosta Bohumína Petr Vícha.

Letitý problém by tak letos mohl skončit. Město už vloni vybudovalo provizorní parkoviště za 300 tisíc korun asi 500 metrů od jezera. Pojme přibližně 20 vozidel. Parkovat se dá i na vedlejší travnaté ploše, která pojme dalších XY automobilů.

Pro letošek navíc město připravilo další plochu k parkování. A to travnatý pozemek o velikosti 3,5 tisíce tisíc metrů čtverečních nedaleko jezera v zatáčce u loděnice. Tu si pronajalo od Povodí Odry. Muselo k ní vybudovat sjezd za necelých 400 tisíc korun. Od června do srpna fungovat jako sezónní zelená odstavná plocha. Zaparkovat za poplatek by na ní mohlo téměř sto aut.



„Naší snahou je zabránit dopravnímu kolapsu v Šunychelské ulici. Strážníci budou nepovolené stání nekompromisně postihovat. Přikoupili proto ke stávajícím autobotičkám dalších osm. Smyslem našeho opatření ale není rozdat co nejvíce pokut. Jde nám především o zklidnění zdejší dopravní situace. Chceme hlavně přespolní řidiče naučit parkovat na nově vzniklých i stávajících parkovištích,“ zdůraznil Vícha.

Nové placené parkoviště bude v provozu za příznivého počasí od 9 do 18 hodin. Celodenní parkování přijde na 60 korun. Motoristé, kteří zde zaparkují po 16. hodině, zaplatí 30 korun. Organizačně jej bude zajišťovat městská společnost Bospor.

„Zdarma budou moci motoristé parkovat o 500 metrů dál na parkovištích u čistírny odpadních vod nebo na druhé straně jezera v Ovocné ulici. Než se stresovat, že kvůli nevhodnému parkování dostanou pokutu, je nejlepším řešením dorazit ke Kališoku na kole. To ostatně Bohumíňáci preferují nejvíce. Proto jsme na podzim nainstalovali přímo k jezeru nové uzamykatelné cykloboxy,“ dodal místostarosta Bohumína Lumír Macura.