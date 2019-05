„Po ranní poradě vyrazíme na každoroční cyklistickou obhlídku Bohumína. Některé problémy se od stolu nevyřeší, a proto je lépe je vidět a seznámit se s nimi přímo v terénu. Otestujeme nové cyklostezky a zkontrolujeme přitom opravené chodníky i domy. Zamíříme také do rozšířeného Rafinérského lesíku i do areálu Glinoč, kde jsme realizovali přírodě blízký projekt tzv. gliňočských tůní. Zároveň si prohlídneme některé lokality, u kterých plánujeme zásadní proměny,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Úřednický peloton zamíří například k vlakovému i autobusovému nádraží, kde město intenzivně připravuje proměnu přenádražního prostoru na moderní dopravní terminál. Odhadované náklady jsou 65 milionů korun. Město už požádalo o dotaci. Pokud by šlo vše podle plánu, mohlo by s realizací začít už napřesrok.



Zároveň je v plánu obhlídka bývalé rafinérské kolonie v Okružní ulici, kterou chce radnice přebudovat do tří let na moderní bydlení. Ráz domů z červených režných cihel by měl zůstat zachován. Počítá se s mezonetovými byty a přibýt by tady měly i balkony. Na přípravách proměny už město pracuje s projektanty.

Cyklisté pojedou také do parku Petra Bezruče, kde je čeká obhlídka zdejších tenisových kurtů. Město přemýšlí o jejich odkoupení od „sokolů“. Pokračovat budou mimo jiné ke sportovní hale, kde se zvažuje vznik nových parkovacích míst. Projedou po nové cyklostezce i přes budoucí lesopark Na Panském a ke sběrnému dvoru. Poblíž něj chce město vybudovat nový chodník.

Na úředníky čeká i jedna akční vsuvka. „Dostali jsme námět k instalaci vodících lišt pro kola na schody přes železniční lávku pro pěší u vlakového nádraží. Pokud si teď cyklisté chtějí zkrátit cestu do centra a z centra Bohumína přes lávku, musejí vzít bicykl na ramena. Změnit by to mohly tyto lišty, ale obáváme se, jestli na ně schodiště není příliš prudké. Otestujeme si to při vyjížďce a pak se rozhodneme,” doplnil Macura.