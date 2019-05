„Všem třem tisícům domácností, kterých se úprava dotkne, jsme už poslali informace o chystaných změnách spolu s návrhem dohody o nové výši nájmu. Pokud dohodu s městem podepíší v předstihu, čekají na ně slevy. Záleží proto jen na nich, jak budou rychlí,“ sdělil místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Radní o zvýšení nájmu rozhodli poprvé po pěti letech. Nájemníci budou platit místo 45,65 korun za metr čtvereční nově 54,78 korun. Pokud však lidé podepíší dohody o úpravě nájemného v předstihu, výrazně ušetří. Město proto zřídilo na radnici speciální konzultační pracoviště. Tam se lidé dozví potřebné informace a mohou zde odevzdat i podepsané dohody s upraveným nájemným.

„Pokud nám nájemníci podepsanou dohodu o úpravě nájemného doručí do konce června, nový tarif pro ně začne platit až od ledna 2020. Pokud vše potřebné vyřídí do konce září, upravený nájem se na ně bude vztahovat až od letošního listopadu. Slevy se ovšem netýkají dlužníků. I ti ale mají šanci. Když ale své resty vůči městu do podpisu dohody vyrovnají, budou mít rovněž na zvýhodnění nárok,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Město k navýšení nájemného sahá kvůli rostoucím cenám stavebních prací. I v budoucnu chce totiž udržet kvalitní bydlení a dosavadní tempo velkých hromadných rekonstrukcí. Veškeré vybrané nájemné ve výši 140 milionů jde totiž zpět do správy, oprav a investic městských bytů.

„Ceny stavebních prací bohužel rostou. A to je důvod, proč po pěti letech přistupujeme k úpravám nájemného. Pokud chceme udržet náš vysoký standard bydlení a i v příštích letech městské domy i nadále modernizovat, bez navýšení nájemného se bohužel neobejdeme. Stále však půjde o cenu únosnou a v okolí nejnižší. Našim nájemníkům navíc garantujeme, že další tři roky, tedy až do roku 2022 se nájemné zvyšovat nebude,“ sdělil starosta Bohumína Petr Vícha.

Město spravuje 4 260 bytů a investuje do nich ve velkém. Všechny městské domy mají například nová plastová okna, zateplené jsou i všechny věžáky, paneláky a postupně se zateplují i klasické činžovní domy. Zároveň téměř všechny městské domy mají ústřední vytápění a jsou napojeny na teplovod z dětmarovické elektrárny. Tyto investice mají nejen estetický význam, ale snižují také náklady na vytápění.

Přesně 3100 domácností přitom hradí základní nájemné - 45,65 korun za metr čtvereční měsíčně. Tato částka vznikla v minulosti postupnou deregulací nájemného. Řadu let šlo také o vyvolávací cenu při licitacích, v níž si nájemníci sami určují výši nájemného. U dražeb se startovací částka za metr čtvereční zvedla na 55 korun předloni na podzim. Velká část nájemníků proto už teď platí činži vyšší, než je základní nájemné. Těch se proto říjnové zvyšování nedotkne.