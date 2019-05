Cestáři se teď z městských částí přesunuli do centra. Řidiči proto musí počítat s komplikacemi v dopravě. „Momentálně se frézují čtyři úseky v centru Bohumína, a to v ulicích 9. května, Husova, Seifertova a Čáslavská. Pak proběhnou přípravné práce u kanálů a vpustí a pak se bude asfaltovat,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí a služeb Jan Jeziorský. Dodal, že do neděle 26. května by už řidiči měli jezdit po novém povrchu.



Oprava Seifertovy ulice u Masarykovy základní školy a ulice 9. května od kruhového objezdu u Penny Marketu až po pěší zónu se letos zařadí k největším opravám. Nový povrch dostanou v celé své délce a šířce.



Na opravách v Bohumíně nešetří. Pokud je třeba, objem financí se na jejich renovace navyšuje. „Lokality k opravám vybíráme po prohlídkách v terénu, na které vyjíždíme i několikrát do roka. Přednost dostávají více poškozené úseky či frekventovaná a strategická místa. Díky brzkým přípravám se pak dostáváme k nižším cenám za opravy a můžeme si dovolit opravit jich více,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že i letos radní peníze na opravy komunikací přidají. Například vloni a předloni díky včasným soutěžím opravili v Bohumíně přes 35 úseků za více než 14 milionů korun.



V tuto chvíli už jsou dokončeny opravy silnic například ve Skřečoni, a to v ulicích Přední, Boční či Myslivecké. V Záblatí řidiči testují nový povrch v Tovární a Budovatelské ulici nebo na úseku za zdejší restaurací Partyzán. Opravy se zde ještě dokončují v Sokolské a Bezručově ulici. V Šunychlu mají silničáři hotovo v Oderské a Dvorské ulici. Oprav by se tady ještě měla dočkat část Větrné ulice.



Ve Starém Bohumíně se asfaltovalo v Ostravské ulici na zdejším obchvatu. Nový povrch přibyl také v areálu městské nemocnice. Finišuje se i v Tiché ulici nedaleko kostela. Na cestáře v této části města čeká ještě parkoviště ve Slezské ulici nedaleko místního cykloservisu, kde staré panely nahradí asfalt. V centru Bohumína se nového povrchu dočkají části vnitrobloků v ulicích Nádražní anebo Osvoboditelů.