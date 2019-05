Radnice za opravu zaplatí jen 9 milionů, 27 milionů uhradí evropská dotace na zkvalitnění veřejných služeb z Integrovaného regionálního operačního programu, kterou město získalo.



„Projekt na vybudování nového centra sociálních služeb jsme připravovali dva roky. Impulsem pro něj byla nevyužitá středoškolská budova, kterou chtěl kraj prodat. Báli jsme se, že by z ní vzhledem k jejím dispozicím mohla obratem vzniknout ubytovna. Proto jsme velmi rádi, že nám kraj vyšel vstříc a bezplatně nám ji převedl. My jsme díky tomu získali objekt, do něhož jsme mohli umístit všechny naše terénní a ambulantní sociální služby, a tak zrealizovali jsme smysluplnou přestavbu, díky níž teď má naše městská organizace zázemí pro svou tolik potřebnou činnost,“ sdělil starosta Bohumína Petr Vícha.



Do té doby museli klienti s postižením docházet v Bohumíně za sociálními službami hned do tří lokalit. Město jim proto přestavbu školní budovy ušilo přímo na míru. V objektu teď mají spolu se sociálními pracovníky na jednom místě vše, co potřebují. Zázemí zde našly jak sociálně terapeutické dílny, tak denní stacionář Domovinka se svými programy pro lidi s mentálním, sluchovým, tělesným nebo kombinovaným postižením.

Při přestavbě se musela zohlednit původní dispozice celého objektu. Přesto nezůstal tzv. kámen na kameni. Dům má zcela jiné vnitřní uspořádání, dostal nová zelená okna, střechu i terasu, zateplení se dočkaly jeho půdní prostory. Nově v něm přibyl výtah, aby byl objekt bezbariérový.

Vznikly v něm denní i společenské místnosti, tkalcovská, košíkářská i keramická dílna hned se dvěma vypalovacími pecemi a se skladem pro vypálené výrobky. Proměnou prošly také toalety a sprchy. Vyrostlo zde i zázemí pro personál. Změna se nedotkla jen interiéru, ale také přilehlého dvora i části fasády z červených cihel. Tu město nechalo očistit, zahrada pak dostala nový plot, příjezdovou bránu, parkovací místa i zahradní altánek.

„Momentálně našich služeb využívá 28 lidí se specifickými potřebami. Stěhovali jsme se sice před měsícem, ale stále se zabydlujeme, takže ladíme ještě spoustu detailů. Chystáme ještě vybavit terasu zahradním nábytkem a květinami, abychom ji mohli v létě s klienty co nejvíce využívat, doplnit ještě chceme relaxační místnost. Našim klientům se v novém centru líbí a jsou spokojení. Na rozdíl od předchozích budov se stísněným prostorem tady mají dost místa,“ řekla ředitelka městského Centra sociálních služeb Bohumín Anna Oršulíková.