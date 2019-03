Tehdejší provozovatel však městu zanedlouho po koupi vypověděl smlouvu. Nového se od té doby najít nepodařilo. Stejně tak ani využití budovy.

„Zpustlý objekt je už čtyři roky prázdný. Za tu dobu jsme bohužel nenašli vhodného nájemce, který by přišel se smysluplným projektem. A to kvůli řadě překážek. Špatný stav objektu a absence kanalizace, která provoz objektu kvůli vývozu splašků velmi prodražuje. A také nevhodné umístění budovy vzhledem k blízkosti obytných domů. Zdejší obyvatelé si léta stěžovali na hluk z hudebního klubu v nočních hodinách a právem požadovali klidový režim. Z tohoto důvodu jsme před lety objekt za milion korun koupili, abychom mohli jeho provoz usměrnit,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl.

Nemovitost, kterou si v roce 2013 vybral k natáčení svého filmu Zakázané uvolnění režisér Jan Hřebejk, už tehdy museli filmaři notně upravit a naaranžovat. I když bourání nebylo v původních plánech, muselo se město rozhodnout, jaký bude další osud chátrajícího a nevyužitého objektu.

„Rekonstrukce by se musela provést od základů a byla by velmi nákladná. Objekt sice fungoval jako hudební klub, ale neměl odhlučnění a náklady na jeho uvedení do provozu by vyšly přibližně na 5 milionů korun. Proto jsme situaci radikálně přehodnotili a rozhodli se nakonec pro demolici,“ dodal místostarosta s tím, že bourání doporučily majetková i kulturní komise, které se problematikou zabývaly.

Demolice tak proběhne ještě letos. „Výběrové řízení budeme vypisovat v nejbližších dnech. Vzhledem k tomu, že budova stojí uprostřed parku se vzrostlými stromy, odstraňování potrvá déle než jiné demolice. Nebude totiž možné použít velké a těžké stroje, které by mohly poničit zdejší přírodu, a tak se v některých fázích počítá i s ručním rozebíráním objektu. Práce by měly začít v polovině května, pokud půjde vše dobře, skončí v závěru léta,“ sdělila Lenka Jochimová z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice.

Polozděný objekt s hospodou a hudebním klubem vyrostl v parku Petra Bezruče na začátku devadesátých let. Původně zde stával dřevěný hudební altán, který proslul promenádními koncerty a byl jednou z dominant parku hned od jeho vzniku. Se znovuvybudováním altánu se však nepočítá. Radnice naopak uvažuje o tom, že by tady mohlo vzniknout zázemí pro svatební obřady pod širým nebem, po kterých je v posledních letech velká poptávka.