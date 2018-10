Unikátní stavba v rámci celého pohraničního opevnění nabízí milovníkům historie opravdové lahůdky. K nevětším lákadlům prohlídky patří vybavení a zbraně, na které si lze i sáhnout.

„Pouze u nás je k vidění protitankový kanón vzor 36 v provedení sólo a dva samostatné těžké kulomety. Tyto jedinečné zbraně navíc doplňuje povelové zařízení k vedení palby, panoramatické mapy a hlásnice, kterou se vojáci dorozumívávali. V podzemní části bunkru nahlédnou zájemci do ubikací mužstva i poddůstojníků, které jsme vybavili věrnými replikami postelí. Navíc uvidí i zrekonstruovanou strojovnu a sklad pohonných hmot,“ uvedl Michal Hejda z Klubu vojenské historie Bohumín.

Spolek si kulturní památku z roku 1936 pronajímá za symbolickou částku od města, zvelebuje ji a provozuje v ní i muzeum. „Návštěvnost nám každoročně roste. Letos už jsme překonali tu z loňského roku. Náš srub navštívilo 1300 dospělých a více než 700 dětí, které vstupné neplatí. Celkový počet lidí, kteří k nám během sezóny zavítají, už několik let přesahuje dva tisíce,“ dodal Hejda.

V objektu jsou k mání knihy o opevnění, pohledy, turistická známka č. 694, turistická nálepka č. 694 a turistická vizitka č. 4246. Zájemci si zde mohou pořídit i magnetku s vyobrazením bunkru nebo tištěného průvodce objektem.

Pěchotní srub Na Trati bude v den státního svátku otevřen od 14 do 18 hodin. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Plné vstupné je 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.