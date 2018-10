Žluté cyklistické dopravní značky lemují stezku podél Ostravské ulice až na hranice s Ostravou-Koblovem a také trasu podél Olše až k jejímu soutoku s Odrou a proti proudu řeky směrem na dolnolutyňské Věřňovice.



„Dopravní značení cyklostezek pomocí žlutých tabulek je zjednodušeným navigačním systémem. Cyklisté jej velmi dobře znají a usnadňuje jim orientaci v systému tras,“ řekl místostarosta Bohumína Lumír Macura.



Přehledného vyznačení se dočkala cyklotrasa nadregionálního významu s číslem 10. Ta vede z Bohumína do polského Bukovce. Nové tabulky začínají na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. Odsud navedou cyklisty až k řece Olši a jejímu brodu, kde se plánuje vznik lávky.

„V tomto místě najdou cyklisté odbočku k soutoku. Cyklotrasa pak vede podél řeky Olše až do Věřňovic,“ nastínil místostarosta s tím, že v příštím roce by značení mělo pokračovat až do Chotěbuzi. „Trasu ze Starého Bohumína do Veřňovic ještě doplníme vyznačením okruhu přes polské Gorzycki a Gorzyce zpět do Starého Bohumína,“ doplnil Macura.



Druhou stezkou, která se dočkala nového značení, je cyklotrasa E vedoucí od Starobohumínské lávky podél Ostravské ulice až k vrbické hrázi. „Přes koblovský most pak bude navazovat na cyklostezku podél Ostravice až do Vratimova. Ze směru od Ostravy cyklotrasa E naviguje k bohumínskému bunkru MO S5 Na Trati, který je technickou kulturní památkou,“ přiblížil místostarosta.



Vyznačení obou tras se zrealizovalo díky česko-polské spolupráci a projektu nazvaném Zpřístupnění Odry a Olše. Kromě něj se se obyvatelé Bohumína a turisté z okolí dočkali také rekreačního a cyklistického vybavení u Vrbického a Kališova jezera. V budoucnu se počítá ještě s vydáním cyklomap.