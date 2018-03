Bunkr se po zimní pauze otevře veřejnosti už v pátek 30. března. Přístupný bude vždy o víkendech a svátcích, a to od 14 do 18 hodin. Prohlídky začínají každou hodinu.

První z novinek potěší nejmenší zájemce o válečnou historii. Každý dětský návštěvník dostane nově vstupenku, kterou si může vybarvit. „Je na ní kresba, která se dochovala v prostoru ubikací dalšího bohumínského bunkru Šedá vila,“ říká Michal Hejda z Klubu vojenské historie Bohumín.

U příležitosti stého výročí vzniku Československé armády a osmdesátého výročí mobilizace doplnil klub expozici o několik nových prvků. Jde například o funkční repliku takzvané hlásnice, která vojákům sloužila pro dorozumívání mezi střeleckou místností a pancéřovým zvonem, či o novou repliku závěru protitankového kanónu umístěného v pravé střelecké místnosti objektu.

„Přes zimu jsme také zmodernizovali prodejní prostor, kde si lidé mohou koupit knihy, pohledy, turistickou známku, nálepku a vizitku či průvodce objektem,“ vypočetl Hejda.

Dodal, že na květen připravuje klub ve spolupráci se spolkem Maryška a městem Bohumínem výstavu nazvanou Bunkry – němí strážci hranic, a to v rámci projektu Republika slaví narozeniny. Příjemným zpestřením je bezplatný vstup pro každého stého návštěvníka.

Bunkr se po zimní pauze otevře veřejnosti už v pátek 30. března. Přístupný bude vždy o víkendech a svátcích, a to od 14 do 18 hodin. Prohlídky začínají každou hodinu. Plné vstupné je 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Děti, které bunkr navštíví v rámci školního výletu, zaplatí dvacetikorunu.

Další informace lze najít na webových stránkách www.bunkr-bohumin.cz, na Facebooku a nově také na Instagramu.

Objekt, který se nachází v těsné blízkosti dálnice D1, je od roku 2004 na seznamu kulturních památek.