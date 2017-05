„Průvodce má propagační i průvodcovskou funkci. Připravovali jsme ho přes půl roku. Chceme jím veřejnost nalákat k prohlídce bunkru a zároveň jim přiblížit, co se nám v něm ve spolupráci s městem a sponzory za sedmnáct let naší činnosti podařilo vybudovat,“ uvedl Michal Hejda z Klubu vojenské historie Bohumín.

Tištěný průvodce objektem MO-S5 Na Trati vychází po sedmi letech. Čtenáře se snaží na šestnácti stránkách seznámit prostřednictvím fotografií s historií, současností, výzbrojí a vybavením objektu.

„Publikace z roku 2010 už byla neaktuální, v bunkru přibyla řada nových věcí, a tak v ní nechybí fotografie z nových expozicí. Vybavili jsme například střelecké místnosti protitankovým kanónem i municí, lidé mohou zjistit, jak vypadaly ubikace vojáků, stanoviště velitele nebo kancelář poddůstojníků dělostřelectva. Zaujme je jistě i telefonní ústředna i s funkční replikou telefonního přepojovače,“ prozradil Hejda.

Publikace stojí 30 korun a je prozatím k mání přímo v bunkru, případně je možné požádat bohumínský klub vojenské historie o její zaslání poštou. Další informace lze najít na webu www.bunkr-bohumin.cz a na facebooku MO-S5.

Památkově chráněný objekt, který slouží zároveň jako muzeum pěchotního srubu, je pro zájemce otevřen každý víkend a státní svátek, a to až do konce září, a to vždy od 14 do 18 hodin. Naposledy se bunkr otevře ještě v sobotu 28. října v Den vzniku samostatného československého státu. Prohlídky trvají hodinu a začínají vždy v celou hodinu.

Na individuálních prohlídkách mimo oficiální otevírací dobu se lze domluvit telefonicky minimálně tři dny předem na telefonních číslech 604 148 470 a 732 450 251. Plné vstupné je 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Děti, které bunkr navštíví v rámci školního výletu, zaplatí dvacetikorunu.

„V létě o prázdninách chystáme pro naše fanoušky ještě noční prohlídky. Ty budou mít zcela jinou atmosféru než tradiční odpolední. Konkrétní termíny zatím upřesňujeme, proto doporučujeme našim příznivcům sledovat webovky nebo facebook pěchotního srubu, kde podrobnosti o nočních exkurzích v našem bunkru v dostatečném předstihu zveřejníme,“ uzavřel Michal Hejda.