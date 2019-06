„Do Prahy odjelo 66 našich tanečníků, a to jak dětí, juniorů, tak i dospělých, kteří získali nominaci na tento evropský šampionát na MČR. Celé dva dny tak bojovali sólisté, dueta, malé skupiny a velké formace společně s tanečníky z mnoha zemí Evropy – Itálie, Polska, Německa, Srbska, Slovinska, Ukrajiny, Norska, Finska, Turecka, Bulharska a dalších – o nejlepší umístění,“ informovala trenérka a choreografka klubu Lenka Krčová s tím, že mistrovství Evropy bylo úžasnou přehlídkou nádherných choreografií.

„Na tyto šampionáty se dostanou opravdu ti nejlepší tanečníci z mnoha zemí. Zvlášť v dospělácké kategorii byla soutěž sólistů a duet doslova parádní podívanou. Ale i v ostatních kategoriích byla konkurence silná a bylo na co koukat. O to více si vážíme toho, co se nám letos na tomto šampionátu povedlo.“

Čeští reprezentanti z Bohumína si z Prahy odvezli hned dva tituly mistra Evropy v kategorii dětí v soutěži velkých formací, a to jak v jazzu, tak i v moderně. Vítězství je o to cennější, že se na choreografiích podílely začínající trenérky Jana Tomaštíková a Iva Skupníková.

Kromě titulů nejvyšších si bohumínští odvezli také tři tituly vicemistrů Evropy za choreografie Barbory Poremské. První získal Václav Zembinský za své jazzové sólo a druhý společně s Elen Šnoblovou za jazzové dueto v juniorské kategorii, třetí pak malá skupina jazz dance juniorů. Titul druhého vicemistra si odvezla i malá skupina jazz dance dětí. A dalších několik sólistů, duet i malých skupin se probojovalo až do finále tohoto evropského šampionátu.

„Takový úspěch jsme nečekali a máme z něj opravdu velkou radost. Děkujeme všem našim tanečníkům za skvělou reprezentaci souboru, města Bohumína i České republiky a za perfektní výkony v obrovských vedrech, které panovaly během soutěže. Rodičům a fanouškům za podporu, ať už v hale, nebo prostřednictvím živých vysílání na sítích Facebooku.“

V tomto týdnu absolvují tanečníci Radost & Impuls Bohumín ve středu a ve čtvrtek dopolední koncerty pro bohumínské školy, které se uskuteční v kině K3 a ve čtvrtek odpoledne pak slavnostní ukončení taneční sezóny.

Ale pokud si myslíte, že pak už budou všichni jen odpočívat, tak to zdaleka ne. Až do posledního dne školního roku je čekají pravidelné tréninky a taneční workshopy. A dokonce i o prázdninách část tanečníků odjede na nejrůznější taneční campy. Poslední prázdninový týden se pak všichni sejdou na pravidelném letním soustředění, kde pomalu začnou s přípravami na mistrovství světa nejen v jazz a modern dance, ale i v show dance, které je čekají na přelomu listopadu a prosince.