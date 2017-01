V Broumovském klášteře byla kopie plátna z roku 1651 objevena v dřevěné schránce v roce 1999. Originál plátna je pak od roku 1578 uchován v Turíně. Plátno je považováno za pohřební rubáš Ježíše Krista.

Na lněné látce je otisk muže pouhým okem rozeznatelný při pohledu z větší vzdálenosti. Ve skutečnosti jde o projekci (jakýsi první negativ). Plátno má rozměry 436 x 110 cm. Povaha otisku umožnila vytvořit trojrozměrnou rekonstrukci tváře včetně detailů – kapky krve na vousech, stopy rozmazané krve na pravé tváři, otisk mincí v očních důlcích.

„Plátno je vystaveno v samostatné místnosti se zatemněnými okny a speciálním osvětlením, které zapůjčila Iniciativa Dokořán. Ve dvou dalších místnostech budou informace o Broumově a cestě plátna do kláštera, v další o plátně samotném a souvislostech ukřižování Ježíše Krista. Návštěvníci se například dozvědí i to, co byly římské flagrum, Longinovo kopí či rouška z Ovieda. Karvinská výstava bude tedy zajímavá i pro ty, kdož historii objevu plátna nebo příběh ukřižování neznají,“ informovala mluvčí města Šárka Swiderová.

Veřejnosti se výstava sice otevře ve středu 18. ledna v 10 hodin, ale první návštěvníci ji mohou vidět už v úterý 17. ledna odpoledne. Vstupenky za 40 korun na přednášku 17. ledna od 16 hodin jsou už prodeji v pokladně zámku. Počet míst je omezen kapacitou obřadní síně.

Přednáška známého záhadologa Arnošta Vašíčka s názvem S puncem zázraku bude pojednávat nejenom o Turínském plátně, ale především o dalších podobných relikviích či jevech – o plášti s obrazem Matky Boží z Guadelupe, o roušce, kterou měla údajně sv. Veronika ovinout Kristovu hlavu, o mariánském zjevení v maďarském Karascondu a dalších, jejichž původ si neumíme dodnes vysvětlit.

„Česká televize nám pro konání výstavy zapůjčila dva dokumenty: jeden přímo o Broumově pod názvem Posvátné plátno z Broumova z pořadu Záhady Toma Wizarda, a Turínské plátno z pořadu Cesty víry – film je zaměřen spíše na tvorbu novodobé kopie vystavované v Kroměříži, ale pojednává i o historické podstatě plátna a jeho objevu,“ dodala Swiderová.

Návštěvní doba i vstupné budou stejné jako u sbírek z Národní galerie, tedy 40 korun základní vstupné, snížené pro seniory 25, děti 20 korun, návštěvní dny výstavních prostor v hlavní budově zámku vždy od úterka do neděle 10 - 17 hodin. Otevřeno bude až do Velikonoc.