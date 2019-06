„Cílem naší služby je přiblížit se návštěvníkům, kteří by si třeba cestu do našeho informačního centra nenašli. Mobilní informátoři jim poradí, kam se vydat na výlet, jaká další zajímavá místa mohou v regionu navštívit nebo pozvou na významné akce, které se ve městě konají. Díky tomu získají návštěvníci města a regionu rychle a efektivně informace a zároveň i my zpětnou vazbu z dané lokality,“ přibližuje službu ředitelka Turistického informačního centra Frýdek-Místek Monika Konvičná.

Mobilní informátory ve výrazných zelených tričkách s označením Tourist Info mohou lidé potkat ve Frýdku-Místku i v Beskydech. V úterky a středy se s nimi návštěvníci setkají na turisticky významných místech ve Frýdku-Místku a nejbližším okolí, tzn. v rekreační oblasti Olešná, v okolí frýdeckého zámku nebo u přehrady Baška. Ve čtvrtky pak budou vyrážet do Beskyd, např. na Pustevny, Ondřejník, Gruň nebo Prašivou.

Každým rokem osloví mobilní informátoři na 2000 turistů a na základě zájmu návštěvníků rozdají stejné množství informačních materiálů. Převážně se jedná o návštěvníky z České republiky, ale v loňském roce oslovili také zahraniční turisty hlavně z Polska nebo Nizozemska.