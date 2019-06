Pokud si myslíte, že pečete ten nejlepší štrúdl, a je jedno, zda slaný nebo sladký, přihlaste se prostřednictvím formuláře na webu www.fmplnychuti.cz. Poté stačí v sobotu 17. srpna 2019 přinést vlastnoručně upečený štrúdl na gastrofestival Frýdek-Místek plný chutí a XI. Beskydské rekordy do parku Pod Zámkem, a počkat na verdikt odborné poroty, ve které i letos zasedne herečka a nadšená kuchařka Markéta Hrubešová.

„Hodnotit budu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Stejně jako loni. Ale nebylo to tedy vůbec lehké. Všechny štrúdly jsem ochutnala a všechny byly opravdu výborné. Tam pak hrají roli už skutečně jen malé detaily. A taky to, že každý z porotců má trochu jinou chuť a tudíž preferenci. Ale držím palce všem a už se moc těším,” říká Markéta Hrubešová.

Porota v každé kategorii vyhlásí tři vítěze, kteří obdrží hodnotné ceny, které se hodí do každé kuchyně.

A jakému štrúdlu dává přednost sama Markéta Hrubešová? „Nejraději mám asi klasický jablkový se skořicí a oříšky. Těsto může být listové nebo i tažené, nicméně mám ráda hooodně náplně. Na druhém místě by se u mě asi umístil makový s višněmi. Ale je pravda, že takový špenátový se sýrem taky není od věci... Mám zkrátka ráda asi všechny, když jsou s láskou připravené.” Takže možná malý tip, čím oslovit porotu.

Pravidla soutěže, recepty z předchozích ročníků a formulář k přihlášení najdou zájemci na webu www.fmplnychuti.cz.

Vítězné štrúdly z roku 2018:

Krůtí závin s medvědím česnekem a čubricou od Ivety P. - nejlepší slaný štrúdl 2018

Ingredience: Listové těsto, krůtí játra, medvědí česnek, 45% uzený sýr Eidam, cibule, sádlo, bulharské koření, sůl

Postup: Nejdříve si uděláme krůtí játra, která si na struhadle nastrouháme. Dvě cibule nakrájíme a osmahneme na sádle. Přidáme játra a okořeníme bulharským kořením a solí. Za 5 minut sundáme z ohně. Necháme trochu vychladnout. Mezi tím si rozválíme listové těsto. Na těsto poklademe sýr. Na sýr dáme osmažená játra a medvědí česnek, který jsme najemno nasekali a podusili na troše másla. Zavineme, pomažeme vajíčkem a pečeme na 180 stupňů, cca 15-20 minut.

Jablečný z@vináč od Dominiky M. - nejlepší sladký štrúdl 2018

Ingredience: Listové těsto, jahodová marmeláda, strouhanka, 500 g tvaroh, 2 žloutky, 1 vanilkový cukr, 5 jablek, 1 skořicový cukr, máslo

Postup: Rozválíme si listové těsto, uprostřed podélně potřeme marmeládou, potom trošku posypeme strouhankou. V misce rozmícháme tvaroh s jedním žloutkem a vanilkovým cukrem a pak to cele rozetřeme podélně na marmeládu. Na to dáme nastrouhaná jablka a posypeme skořicovým cukrem. Smotáme a potřeme žloutkem s trochou másla. Dáme péct na 180° do zlatova.