Frýdek-Místek si i přes změny, které v průběhu let prodělal, zachoval svůj historický ráz, a mnoha místa v nich dodnes skrývají svá četná tajemství a tajemné příběhy. První letošní komentovaná prohlídka zavede do dob baroka, kdy Oppersdorfové, a následně i Pražmové, jako štědří donátoři a mecenáši umění, pozměnili jeho podobu a proměnili město v jeden z klenotů tehdejšího západního Slezska.

„Průvodkyně Kateřina Švarcová se promění na této prohlídce ve vévodkyni sasko-těšínskou Marii Kristinu Habsbursko-Lotrinskou, která byla nejoblíbenější dcerou císařovny Marie Terezie. Její příběh nás zavede do doby, kdy si přijíždí prohlédnout město, které kupuje od Jana Nepomuka Pražmy. Přiblíží nám, jak vypadal život v tehdejším barokním Frýdku, seznámí nás s tehdejšími významnými osobnosti a představí největší dominanty města – i ty, které se do současnosti nedochovaly,“ prozrazuje ředitelka Turistického informačního centra Frýdek-Místek Monika Konvičná. Trasa není náročná, a povede od Zámeckého náměstí přes ulici Těšínskou až do lokality Na Veselé.

„Akcí Nezapomenutý Frýdek startuje jedenáctá sezóna komentovaných prohlídek pod názvem Den s průvodem. Jsme rádi, že naše prohlídky získávají stále větší ohlas jak u návštěvníků, tak i občanů města, a díky tomu nás to neustále motivuje pracovat s obměnou tras a témat,“ doplnila Monika Konvičná.

Do dob bohatosti, velkoleposti či plných tvarů můžete nahlédnout v sobotu 11. května, sraz účastníků bude v 9.00 hodin na frýdeckém Zámeckém náměstí. Akce se koná zdarma a za každého počasí.

Další komentované prohlídky v roce 2019:

23. 6. – Po stopách textilek

3. 7. – Po stopách frýdlantské litiny

7. 9. – Nezapomenutý Místek

19. 10. – Tajemství frýdeckého hřbitova

18. 12. – Zažij příběh Vánoc