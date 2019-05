Počet zhlédnutí: 45

Lucie Talavašková

Akci Frýdek-Místek na kole počasí přálo

Až do pátečního večera nebyly předpovědi počasí na sobotu úplně optimistické. Ráno ale nabídlo modrou oblohu, sluníčko a s časem i stoupající teploty. Počasí bez deště vydrželo do odpoledne a akci si užilo 150 jednotlivců a rodin, které se do nezávodní tratě v rámci Frýdku-Místku na kole zapojilo.