Průvodce je šest dní v týdnu připraven pro zájemce komentovat pohnutou historii baziliky a upozornit i na zmíněnou kryptu. „Ta sice není volně přístupná, ale do budoucna bychom ji chtěli otevřít také. To ovšem předpokládá nutné stavební úpravy,“ říká Miroslav Přikryl z Biskupství ostravsko-opavského, které projekt otevřených chrámů koordinuje.

Bazilika Navštívení Panny Marie je tzv. bazilikou minor, tedy významným křesťanským chrámem, jak byla označena v roce 1999 papežem Janem Pavlem II. Ukrývá pozůstatky obyvatel Hané, kteří tragicky utonuli v rozvodněné řece Ostravici během mariánské pouti na legendami opředené místo, a také kněží zdejší farnosti.

Krypta leží v hloubce okolo tří až čtyř metrů pod úrovní podlahy chrámu a je nejvýznamnějším podzemním prostorem Frýdku-Místku. Místní obyvatelé kdysi také věřili, že do krypty ústí tajná chodba z Frýdeckého zámku. Lidé se zde pohřbívali do roku 1780. Potom byla krypta z obav před šířením nákazy na 200 let zazděna.

Vedle Baziliky Navštívení Panny Marie získal nově svého průvodce také Kostel svatého Jana a Pavla v Místku. „Kostel má bohatou rokokovou výzdobu, obsahuje mnoho cenných uměleckých děl. I zde je průvodce přítomen šest dní v týdnu, tedy po všechny dny, kdy je kostel otevřen i turistické veřejnosti,“ doplnil Miroslav Přikryl.

Třetím místem, kam se dá ve Frýdku-Místku zajít za zajímavou podívanou, je věž Kostela svatého Jana Křtitele. Kromě krásného rozhledu z městské dominanty se tu nabízí také umělecké instalace. V těchto dnech je to speciální nasvětlení interiéru. Kostel jako celek zpřístupněn není, ale na věž se lidé dostanou vždy od pátku do neděle.

„Turistickými lákadly by v naší oblasti mohl být také dřevěný Kostel Všech svatých v Sedlištích, který byl nedávno zcela restaurován a v sobotu a neděli otevírá interiér, kde lidé rovněž mohou využít průvodcovské služby,“ upozornila Monika Konvičná, ředitelka Beskydského informačního centra ve Frýdku-Místku.

Zajímavým turistickým cílem je podle ní i kostelík sv. Antonína Paduánského na Prašivé v Beskydech nebo Kostel sv. Maxmiliána v Hukvaldech, kam je z frýdecko-místeckých památek velmi blízko.

Ostravsko-opavská diecéze spravuje 565 kostelů a kaplí, z toho je 289 církevních staveb zapsáno v seznamech kulturních památek. Kostely letos premiérově zpřístupňuje pro turistický ruch v rámci projektu Otevřené chrámy. V okrese Frýdek – Místek je otevřeno celkem sedm církevních objektů (www.visitfm.cz, www.doo.cz/otevrenechramy).