Skatepark o velikosti hokejové plochy za 12,7 milionu korun bude mít streetovou a bazénovou část, která bude navíc částečně zastřešena, což je výjimečné. V širokém okolí takový skatepark není.

Ve streetové části budou instalovány překážky běžné v pouličním prostředí, to znamená různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky a podobně. A chybět nebude ani jednoduchá betonová tribuna.

Půjde o monolitický betonový skatepark, vhodný jak pro skejty, koloběžky, tak i kola a kolečkové brusle. „Věřím, že po všech peripetiích, které jeho výstavbu provázely, od výběru místa, kdy jsme se potýkali s nevolí občanů bydlících v blízkosti navrhovaných ploch a museli jsme hledat další, až po výběr samotného realizátora stavby, protože o zakázku ze strany firem velký zájem nebyl, bude skatepark dalším místem ve městě, které nabídne možnost aktivního sportovního vyžití. Navíc v příštím roce by se měl v blízkosti skateparku budovat pumptrack,“ řekl náměstek primátora Pavel Machala.

Původně měl být pumptrack součástí plánovaného volnočasového areálu na ulici 28. října na sídlišti Riviera. Nakonec ale město rozhodlo, že soustředí kolečkové sporty do jednoho areálu.

„Pumptrack hodláme vybudovat vedle skateparku a v plánovaném areálu na Rivieře místo něj vybudujeme kurty na plážový volejbal. Co nejdříve chceme vyřešit majetkoprávní situaci kolem pozemku pro pumptrack vedle skateparku, protože část pozemku je v podílovém vlastnictví dalších subjektů. Předpokládáme ale, že se dohodneme. Na podzim bychom zahájili projekční práce a na jaře příští rok by se mohlo začít stavět,“ upřesnil primátor Michal Pobucký s tím, že povrch pumptrackové dráhy bude asfaltový a příznivci kolečkových sportů by se po něm mohli projet už příští léto.