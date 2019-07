Získala jej v rámci projektu, který je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR a jehož cílem je podávat dětem ve školních jídelnách pestrou, nutričně vyváženou a chutnou stravu.

„Do projektu jsme se zapojili proto, že chceme, aby děti jedly zdravěji, a aby přišly na chuť i potravinám, které dosud nepatří mezi jejich oblíbené. Postupně jsme tedy měnili skladbu jídelníčku a zaměstnanci naší jídelny prošli odborným školením. Děti se snažíme vést formou různých aktivit a činností ke zdravému životnímu stylu. Například z vypěstovaných bylinek a zeleniny na školní zahradě si následně spolu s učitelkou připraví pomazánku nebo dozdobí podávané jídlo. Rádi vyrábí i ovocné šťávy,“ řekla ředitelka školky Šárka Čerňáková s tím, že podávání čerstvého ovoce a zeleniny v průběhu dne je ve školce samozřejmostí.

Děti si na zdravější jídelníček poměrně rychle a dobře zvykají. K oblíbeným pokrmům se nyní řadí zeleninové saláty, různé druhy teplých kaší, od ovesné přes jáhlovou až po kukuřičnou, ale také pomazánky, ať už rybí nebo celerové, ochucené vypěstovanou pažitkou nebo ředkvičkou. Mezi ovocnými šťávami vedou ty z jablek a pomerančů.

„Velmi si cením snahy vedení školky zapojovat se do různých výzev. Několik let vedou děti cíleně a nenásilně k ochraně životního prostředí, a to prostřednictvím různých praktických ukázek i aktivit, do kterých se zapojují rodiče. A podobnou formou se snaží vést děti ke zdravému životnímu stylu. Když se teď naučí zdravě jíst a získají ty správné stravovací návyky, je hodně velký předpoklad, že v dospělosti se vyhnou spoustě zdravotních potíží a neduhů. Jak jsem slyšel, rodiče tuto iniciativu vítají a dokonce sami žádají o recepty na jídla, která doma dosud nepřipravovali nebo je děti dosud odmítaly a po ochutnání ve školce jim zachutnaly a teď je vyžadují i doma. A to já považuju za velký úspěch,“ pochválil náměstek primátora Pavel Machala.

V příštím roce bude mateřská škola získaný titul Zdravá školní jídelna obhajovat. „Věřím, že stejně jako již několik let po sobě úspěšně obhajuje titul Ekoškola, obhájí i čerstvě získaný titul Zdravá školní jídelna,“ dodal náměstek Machala.