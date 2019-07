Službu lze provozovat třemi způsoby – prostřednictvím města, jeho organizace nebo dodavatelskou formou. Na základě informací o dotovaných službách pro seniory v rámci kraje a s ohledem na efektivnost využití služby a hospodárnost nákladů dospěl odbor sociálních služeb města k závěru, že nejvýhodnější variantou je provozování služby prostřednictvím dodavatelské firmy.

„Senior taxi budou moci využívat osoby nad 70 let s trvalým pobytem ve Frýdku-Místku. Počítáme s tím, že přeprava bude možná každý pracovní den od 6 do 14 hodin jednak do zdravotnických zařízení, včetně ordinací praktických lékařů, ale také na úřady, pobočky České pošty, vlakové a autobusové nádraží nebo na hřbitovy na území města. Za přistavení vozidla bude účtována částka 15 korun. Aby byla služba dostupná pro co nejvíce klientů, byl stanoven maximální počet jízd, a to na 6 za měsíc,“ přiblížil podmínky využití senior taxi náměstek primátora Marcel Sikora.

„Ve městě žije přes čtyři a půl tisíce seniorů nad 70 let. Formou poskytování terénních i odlehčovacích služeb se snažíme, aby byli co možná nejdéle soběstační, nebo abychom ulehčili rodinám, které o ně pečují. Senior taxi je jednou z dalších služeb, které k tomu přispějí,“ řekl primátor Michal Pobucký.