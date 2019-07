„Rekonstrukce městských bytů je nevyhnutelná. Zatímco zvenku již byly zatepleny a dostaly i nová okna, vnitřní vybavení je zastaralé. Cílem je, aby byty splňovaly požadované standardy současného bydlení. Rozsáhlými opravami procházejí zejména byty uvolněné po nájemnících. Mění se v nich elektroinstalace, zdí se bytová jádra, instalují nové kuchyňské linky nebo vestavěné skříně, pokládají nové podlahy a mění interiérové i vstupní dveře,“ řekl náměstek primátora Radovan Hořínek s tím, že celková rekonstrukce čeká v nejbližší době byt č. 5 na ulici Anenská 689 a některé byty ve věžovém domě na ulici Ostravská 882.

Jak už bylo zmíněno, město je vlastníkem více než třinácti stovek bytů, z toho je tři sta padesát bytů v devíti domech zvláštního určení, tedy v domech v minulosti označovaných jako domy s pečovatelskou službou. I v nich byty procházejí postupnou obnovou.

„V příštích týdnech projdou celkovou rekonstrukcí čtyři byty v domech na ulici 17. listopadu, které čeká výměna elektroinstalace, rekonstrukce bytového jádra, instalace kuchyňské linky i pokládka nové podlahové krytiny,“ upřesnil náměstek Hořínek.

„V plném proudu je také rekonstrukce bytových jader v Penzionu pro seniory, kterou loni prošlo přes čtyřicet bytů a letos je na řadě dalších čtyřicet. Náklady v rámci druhé etapy jsou vyčísleny na více jak 12 milionů korun,“ připomenul primátor Michal Pobucký.

Letos již bylo opraveno přes 75 bytů, z toho ve 33 bytech přesáhla cena rekonstrukce sto tisíc korun. Z vyčleněných 30 milionů na opravy a údržbu bytů již bylo proinvestováno přes 16 milionů.

Objem finančních prostředků vkládaných do bytového fondu za poslední čtyři roky činí více jak 204 milionů korun, z toho přes 123 milionů bylo investováno do zateplení domů, včetně výměny oken, ale také například do výměny odpadního potrubí, kterou v loňském roce prošel věžový dům na ulici Komenského v Místku.