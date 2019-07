„Upraveny budou prostory pod křížem, kolem kapličky, ale také u vsypové loučky a schodiště, které bude vybouráno. Plochy, které mají rozdílnou výškovou úroveň, propojí nové dvanácti stupňové schodiště z tryskané žuly. Ke kapličce povede chodník z pískovcových plochých kamenů. Vydlážděné plochy budou lemovány nově vysázenými stromy a lavičkami. Upraven bude i prostor u vsypové loučky, kde budou instalovány nové lavičky, nové žulové stoly pro svíce i nádoby na květiny,“ informoval primátor Michal Pobucký s tím, že hřbitov se stane důstojným prostorem posledního odpočinku.

Úpravy centrální části hřbitova realizuje městská společnost TS a. s. „Práce jsme zahájili již v pondělí 1. července. V pátek od 7 ráno do 6 večer budeme frézovat stávající betony, což je spojeno se zvýšenou hlučností i prašností. Návštěvníky hřbitova tedy žádáme o shovívavost,“ vyzval předseda představenstva TS a. s. Jaromír Kohut.

Stavební práce a zajištění bezpečnosti si vyžádají omezení pohybu v areálu hřbitova. „Část rozestavěného území bude neprůchodná. Situační plánky s možnými trasami pohybu po dobu rekonstrukce budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách hřbitova,“ dodal Jaromír Kohut.

Náklady na nejrozsáhlejší úpravy hřbitova jsou vyčísleny na více než 3 miliony 700 tisíc korun. Hotovy by měly být do Dušiček.

V následujících letech by se měl hřbitov rozšířit do míst, kde stávaly skleníky. Vzniknout by zde mělo kolumbárium, zóna pro epitafní desky i hrobová místa. Kapacita hřbitova by tak mohla být navýšena o více jak tři tisíce hrobových míst. Vše je nyní ve fázi vyřizování stavebního povolení.