Situaci město začalo řešit 22. ledna. „Ne že bychom chtěli, ale museli jsme, protože Česká inspekce životního prostředí po prvotním ohledání skladu a hasiči odebraných vzorků z několika sudů potvrdila havárii podle vodního zákona, což znamenalo, že my jako obec s rozšířenou působností jsme museli začít jednat,“ zopakoval primátor Michal Pobucký.

Podobnou situaci přitom nikdo v Česku dosud neřešil, takže bylo téměř nemožné inspirovat se řešením odjinud a k dispozici město nemělo od státu ani žádné systémové řešení, které by mu pomohlo. Přesto se vypořádalo s řešením situace docela rychle.

Už po pěti týdnech od zahájení řešení situace bylo známo, že v sudech je 16 druhů nebezpečných látek, které musí být co nejdříve odvezeny. Vzorkování provedla odborná firma Aquatest. Následně město zjišťovalo, zda vůbec odpad může zlikvidovat, protože byl součástí policejního vyšetřování.

„Naštěstí padlo rozhodnutí, že odpad lze zlikvidovat. Teď po čtyřech měsících od zahájení celé akce je sklad prázdný, vše z něj bylo odvezeno,“ uvedl primátor Pobucký.

Nicméně pro město věc uzavřená není. „Stále nás trápí náklady, které hradí město z vlastních prostředků, ačkoliv se jedná o sklad soukromé osoby a sklad je mimo území města. Máme za to, že náklady by neměly být na nás, neměli by je hradit občané města. Na jejich úhradě by se v prvé řadě měl podílet stát, za který jsme vlastně jeho roli suplovali,“ uzavřel primátor Pobucký.

Dosud město uhradilo fakturu za zhruba dva miliony, další fakturu za 600 tisíc má na stole a další budou následovat. Celkové náklady jsou odhadovány na osm milionů korun.