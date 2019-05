„Rozhodli jsme se otestovat parkovací plochy ze zatravňovacích dlaždic. Jejich velkou výhodou je rychlá pokládka a také snadná demontáž. To jsou také hlavní kritéria pro to, abychom mohli budovat parkoviště v místech, kde vedou kabelové rozvody, jejichž majitelé na rozdíl od asfaltu zatravňovací dlaždice ve větší míře akceptují, a to zejména s ohledem na snadnější přístup k místu poruchy nebo havárie. U vodovodů nebo plynovodů, zejména pokud nejsou zapuštěny hluboko v zemi, je situace složitější. Hrozí, že při parkováním těžších vozidel v daném místě může dojít k jejich poškození. Nicméně budeme se snažit s jejich majiteli o možnostech parkování jednat,“ vysvětlil náměstek primátora Karel Deutscher.

Doplnil, že zatravňovací dlaždice zpevní a vyrovnají povrch, zabraňují vyježdění kolejí a tvorbě kaluží, v létě nesálají teplo, jako asfalt, což je zejména na sídlištích žádoucí a jelikož jsou z pevného plastu, tak neodebírají vodu rostoucí trávě, jako je tomu v případě betonových dlaždic.

První parkovací místa ze zatravňovacích dlaždic vzniknou v následujících týdnech na ulici 28. října v Místku, přesněji před křižovatkou s ulicí Ke splavu (lokalita sídliště Riviera). Práce budou zahájeny 13. května a ukončeny by měly být do poloviny června. Následně tam bude moci "legálně" parkovat 18 aut.

„Další parkoviště ze zatravňovacích dlaždic plánujeme na ulici Lesní. Pokud se nám tento způsob osvědčí, budeme chtít parkovací místa ze zatravňovacích dlaždic budovat v různých lokalitách města, a to i jednotlivě, nemuselo by se jednat vždy o desítky parkovacích míst,“ dodal náměstek Deutscher s tím, že budování nových parkovacích míst a použití speciální zatravňovací technologie je také v programovém prohlášení rady města.

Parkoviště ze zatravňovacích dlaždic na ulici 28. října bude realizovat městská společnost TS a. s. Náklady jsou vyčísleny na 550 tisíc korun (bez DPH).