Hřiště bude dispozičně upraveno. Herní prvky budou opraveny nebo vyměněny za nové a budou situovány do míst současného hřiště s asfaltovým povrchem, který nahradí měkká dopadová plocha z lité pryže. Jedním z dominantních prvků hřiště i nadále zůstane atypický kolotoč ve tvaru hříbku, který bude zcela nový.

Původní kolotoč i přes veškerou údržbu podlehl zubu času a město jej muselo z bezpečnostních důvodů zabezpečit proti točení a jednu dobu zvažovalo jeho trvalé odstranění, což se u široké veřejnosti setkalo s velkou mírou nevole. Žádala, aby byl kolotoč, na kterém vyrostlo několik generací, znovu zprovozněn.

„Sehnat dodavatele atypického kolotoče nebylo vůbec snadné. Do prvního řízení se přihlásila pouze jedna firma s tím, že navýšila původní předpokládanou cenu. Ve druhé výzvě, která byla opět zveřejněna na profilu zadavatele, takže se o zakázku mohl ucházet kdokoliv, a kdy jsme opět obeslali šest potenciálních dodavatelů, přišla opět pouze jedna nabídka, a to od společnosti co v první výzvě,“ připomenul primátor Michal Pobucký s tím, že nový hříbek vyjde na více jak jeden a čtvrt milionu korun.

Kolotoč by se měl co nejvíce rozměrově, funkčně i barevně podobat původnímu kolotoči. „Bude mít otočnou plošinu se sedačkami a střechou ve tvaru klobouku hříbku. Veškeré konstrukce již budou z vysoko pevnostních materiálů, které tak snadno nepodlehnou korozi ani mechanickému opotřebení,“ nastínil podobu nového kolotoče primátor Michal Pobucký.

Dopadová plocha bude z barevné lité pryže a na hřišti samozřejmě budou houpačky, prolézačky, šplhací prvky i pískoviště. Kolem hřiště přibude taky nový mobiliář. Laviček bude více než doposud - celkem sedmnáct, to je o čtyři více. Chybět nebudou ani odpadkové koše, kterých bude u hřiště pět, což by mělo být dostačující.

Náklady na celkovou úpravu hřiště včetně nového kolotoče jsou vyčísleny na více než 3 miliony korun. Hotovo by mělo být v polovině prázdnin.