Mistrovství České republiky v parašutismu v klasických disciplínách bylo zahájeno ve čtvrtek 25. července klasickou disciplínou v individuální akrobacii. Zúčastnilo se 13 jednotlivců. Z přehledem vyhrál Libor Jiroušek před Jiřím Gečnukem a Oldřichem Šofrem.

„Individuální akrobacie je náročná disciplína. Parašutista vyskočí z letadla ve výšce 2 kilometrů. Letí volným pádem jeden kilometr, což činí asi 30 vteřin. V té době musí udělat figury jako jsou horizontální otáčky a salta. Vše je bodováno,” informoval hlavní rozhodčí Mistrovství ČR v parašutismu Jiří Blaška.

V pátek 26. července za ideálního počasí a v téměř ideálních podmínkách proběhl první díl z osmi skoků v soutěži na přesnost jednotlivců a týmů.

„V našem případě jsou vždy čtyři soutěžící jednoho družstva dopravováni dvěma letadly, postupně do výšky jednoho kilometru. Z této výšky družstvo vyskočí. Je na pilotovi letadla, aby dal pokyn k výskoku, aby parašutisté letěli co nejoptimálněji. Pak už je vše na jemném umění parašutisty řídit padák tak, aby dopadl co nejpřesněji. Soutěžící dopadá na molitanovou matraci, uprostřed je elektronický knoflík průměru 2 cm. Pokud se ho soutěžící dotkne má 0 cm. Nejhorší výsledek je 16 cm,” vysvětlil pravidla Jiří Blaška.

V sobotu 27. července pokračovala soutěž v přesnosti přistání dalšími dvěma skoky. Počasí se radikálně změnilo, teplota klesla na 18-20 stupňů, bylo zamračeno, chvíli pršelo. Okolo 12. hodiny byla na chvíli soutěž přerušena pro neregulérní vítr.

V soutěži družstev týmů - složených se čtyř jednotlivců zvítězili parašutisté z Dukly Prostějov.

1. místo Dukla I. Prostějov - Jiří Gečnuk, Libor Jiroušek, Hynek Tábor, Oldřich Šofr

2. místo Dukla II. - Jakub Pavlíček, Petr Chládek ml., Miroslav Kříž, Bonifác Hájek

3. místo Dukla III. - Jakub Rataj, Petr Směšný, Ondřej Žák, Zdeněk Elbl

Odpoledne pokračovalo semifinále jednotlivců a dále finále jednotlivců, které bude pokračovat i v neděli 28. července, kdy bude mistrovství ukončeno.