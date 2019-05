Počet zhlédnutí: 8

Článek od uživatele Tomáš Gaudek

Prolog i královská etapa. Do Krnova se vrátí Závod míru

Do Krnova se počátkem června po roce vrátí Závod míru U23. Opět se ho zúčastní nejlepší cyklisté do 23 let z celého světa, kteří na jesenických silnicích rovněž budou usilovat o body do Světového poháru.