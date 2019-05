Akci připravilo Zdravé město Krnov, které chce v podobných aktivitách pokračovat v rámci nové kampaně nazvané Krnov – město bez plastů.

„Hlavní myšlenka je „začít uvnitř“, to znamená zavádět konkrétní opatření nejprve na úřadě a následně je rozšířit do škol a mezi obyvatele Krnova, místní organizace, podnikatele i návštěvníky města. Naším cílem je oslovit s myšlenkou omezování plastového odpadu co nejvíce lidí. Kampaň potrvá minimálně do konce roku a vzešla z jednání s aktéry místní Agendy 21,“ vysvětlila koordinátorka projektu Kristýna Kutálková.

Obyvatelé Krnova se tak mohou těšit i na další aktivity. A nejen oni. „Abychom omezili používání plastových lahví zaměstnanci městského úřadu, nakoupíme pro jednotlivé odbory skleněné a keramické nádobí. Pro zájemce také chceme uspořádat workshop, v rámci něhož se naučí vyrábět látkové pytlíky na potraviny,“ vyjmenovává Kristýna Kutálková.

Veřejnost se už v rámci kampaně mohla zúčastnit instagramové soutěže nazvané Krnov šetří přírodu, kdy účastníci měli za úkol vyfotit nákup či svačinu v opakovaně používaných obalech a snímek zveřejnit na svém účtu s hashtagem #krnovsetriprirodu. Autoři dvou fotografií dostali kelímek na kávu vyrobený z recyklovaných obalů.

„Připravujeme také výtvarné soutěže a aktivity pro děti ze základních a mateřských škol a samozřejmostí je také informování formou letáčku na nejrůznějších akcích města,“ doplnila Kristýna Kutálková.

Impulsem pro vznik kampaně byla iniciativa ministerstva životního prostředí, zaměřená proti nadužívání jednorázového nádobí. Vloni tak mnoho obcí a společností uzavřelo dobrovolnou dohodu, v níž se zavázaly ke snížení spotřeby plastů a jednorázového nádobí ve svých provozech. Pro zjednodušení byly letos dohody nahrazeny dobrovolným závazkem prostřednictví webového formuláře (www.cr2030.cz), kde zapojené organizace vyjadřují svou vůli chovat se zodpovědněji vůči životnímu prostředí.

Další informace najdete facebookovém profilu Zdravé město Krnov nebo na stránkách www.dostbyloplastu.cz, kde se může přihlásit také vaše firma či organizace.