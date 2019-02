První turistický parní vlak Slezských zemských drah bude slavnostně vypraven z nádraží v Třemešné 8. května, další po úzkokolejce pojedou každý víkend od června do půlky září. V listopadu se turisté svezou na tradiční Martinské hody do Bohušova a vše uzavře Mikulášská jízda.

Milovníci páry na železnici se už nyní mohou těšit na tradiční akce jako je Den dětí s loupežníkem Hotzenplotzem, Fajné léto nebo Strašidelný parní vlak. Z Třemešné do Osoblahy bude parní vlak odjíždět vždy v 10.45. Zpět z Osoblahy v 15.10 a v Třemešné bude 16.39 s možností přestupu na osobní vlak do Krnova s odjezdem v 16.43.

Kdo má rád různé parní lokomotivy, ten by si měl letos na jízdu Osoblažkou pospíšit. Blíží se totiž plánovaná oprava kotle parní lokomotivy U57.001. Malý štokr, jak se jí také říká, pojede letos naposledy v sobotu 7. září. Fanoušky oblíbená modrá lokomotiva, která má v rodném listě rok výroby 1949, by znovu na trať v celé své parádě měla vyjet na začátku sezony 2020. Od 14. září tak bude v čele parních vlaků Rešica U46.002 z roku 1958.

Obce a nadšence ze Slezských zemských drah i Klubu přátel osoblažské úzkokolejky čeká letos hodně práce. Po téměř patnácti letech se loni podařilo převést nádražní budovy do vlastnictví obcí.

„Studie na revitalizaci nádražních budov vznikla už v roce 2004. Celé roky se řešilo, jak budovy získat. Neustále se shromažďovaly podklady a informace o možnostech jejich převodu,“ vzpomíná David Chovančík, předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky.

V roce 2014 se iniciativy chopily obce, které se sdružily do obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha. Cílem bylo zabránit dalšímu chátrání a devastaci nemovitostí, které dlouhodobě nesloužily potřebám provozu vlaků na trati.

„Velmi pomohl Moravskoslezský kraj, který poskytl dotaci osm milionů korun. Finančně byl zajištěn odkup budov i rekonstrukce nádraží Slezské Rudoltice do prvorepublikové podoby společně s bývalým železničním stavědlem v Třemešné,“ uvedl starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač. Obě stavby byly slavnostně uvedeny do provozu při oslavách 120 let Osoblažské úzkokolejky loni koncem září.

Osoblažská úzkokolejka je dráha s atypickým rozchodem 760 milimetrů. V provozu je od roku 1898. Turistické parní vlaky zde Slezské zemské dráhy vypravují od roku 2004. Úzkokolejka je zajímavá svou klikatostí, kdy na 20 kilometrech vlak zdolává 102 oblouky. Kousek za Třemešnou se nachází další unikum, a to nejmenší oblouk v rámci českých veřejných železnic o poloměru pouhých 75 metrů.