Bruntálské Wellness centrum zve 14. února na Valentýnské koupání při svíčkách. Od 18 do 21 hodin k tomu bude hrát příjemná hudba.

Wellness centrum Bruntál není totiž zcela klasický plavecký areál. Plave se zde ve slané vodě, která nepálí v očích, naopak plavci zažívají příjemně lehký pocit. Těšit se mohou na 25 metrů dlouhý plavecký bazén s šesti dráhami, relaxační bazén s řadou masážních prvků i venkovní divokou řeku.

Užít si perfektní Valentýnské večerko lze ve Ski areálu Kopřivná v Malé Morávce. Když se zamilovaný pár u pokladny políbí, získává něžnější polovička skipass na večerní lyžování od 18 do 21 hodin zdarma. Nabídku tu však mají i pro rodiny s dětmi, které stráví jarní prázdniny na horách. Na skipassech zakoupených přes nový e-shop totiž ušetří, a navíc neztrácejí drahocenný čas ve frontách u pokladny.

Večerní valentýnský závod zamilovaných dvojic se koná v pátek 15. února ve Ski areálu Annaberg v Andělské Hoře. Je to jednoduché – partner pozve partnerku na lyže a pak si vyzkouší, jak jim to půjde při společné jízdě v brankách. Prezentace začíná v 18 hodin a startuje se v 19 hodin.

Ale nemusíte být zamilovaní a stejně si na horách užijete. Těm, kteří si v posledních letech vedle klasického sjezdového lyžování a snowboardingu oblíbili skikros, vyšli letos ve Ski Aréně Karlov pod Pradědem vstříc.

Express Fun Area 3 je místo, kde najdou zábavu milovníci zimních sportů všech věkových kategorií. Jízdu na vlnách a klopených zatáčkách nabízí skikros. Pokud je to málo, dají se objevovat nové hranice zábavy na překážkách a skocích různých obtížností ve snowparku, jenž je nedílnou součástí zábavné zóny Express Fun Area 3 u lanovky Roháč Express na sjezdovce Katrák. Každý víkend je tu připravena rovněž měřená slalomová trať. Až do 17. března si zájemci zalyžují v brankách a zároveň porovnají svůj čas. Zazávodit si tak mohou nejen kamarádi, ale třeba celé rodiny. Trať je otevřena od 9.30 do 15 hodin.