Hody na počest patrona kostela sv. Martina v Bohušově začnou ve 12 hodin. Kromě tradičních husích specialit s osoblažskými kynutými nebo bramborovými knedlíky lze okusit zvěřinový guláš, bramborové placky, husí játra nebo slavnostní Bohušovské koláčky.

K tomu je připravený bohatý doprovodný program, v němž zahraje cimbálová muzika Opavští hudci, dobrou náladu budou rozdávat tři obří postavy Dell Arte, kdy rozverný, hlučný Harlekýn i něžný a tichý Pierot usilují o srdce usměvavé Kolombíny. Určitě rozesměje lidový vypravěč Ander z Košic, připravené je pouliční divadlo na chůdách, kejklířská pohádka Brémští cirkusanti i malá škola žonglování. Po celý den se konají projížďky na koních a ukázky paličkování osoblažské krajky.

Na hody zájemce doveze po úzkokolejce vlak tažený parní lokomotivou. Ale ještě než se parní vlak vydá v 10.45 hodin z Třemešné ve Slezsku do Bohušova, dostaví se na nádraží svatý Martin na bílém koni a slavnostně otevře první láhev Svatomartinského vína. Cestující si ho mohou vychutnávat i během jízdy.

Do Krnova přijede svatý Martin na bílém koni v neděli 11. listopadu. Na poutní mši, která začne v kostele sv. Martina v 10 hodin, se o hudební doprovod postará Krnovský chrámový sbor pod vedením Václava Mičky a Krnovské žesťové kvarteto.

Zazní Missa antiqua od Wolframa Menschika. Po ukončení mše se v 11.15 hodin před kostelem uskuteční slavnostní přivítání jeho patrona. Ani letos nebude chybět občerstvení a návštěvníci se mohou těšit na lahodné poutní perníčky, horký čaj i skleničku Svatomartinského vína.

Po slavnosti mohou zájemci vystoupat na tak zvanou městskou věž a prohlédnout si z ní okolí Krnova. Kostel z 13. století měl původně jen jednu věž, druhá s ochozem byla přistavěna až v 16. století. Říkalo se jí městská, protože sloužila k obchůzkám věžného. Ten v padesátimetrové výšce žil i se svou rodinou a až do roku 1900 střežil bezpečí obyvatel. Jeho povinností bylo každou hodinu obejít ochoz věže a pozorovat město. Shledal-li vše v pořádku, zatroubil do čtyř světových stran jednoduchou melodii. Pokud uviděl požár, oznámil to údery zvonu a troubením.