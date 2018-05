Na svou první letošní cestu do Osoblahy se parní lokomotiva „Malý štokr“ se sedmi vozy pro cestující a jedním cyklovagonem vypraví z Třemešné v úterý 8. května v 10.45 hodin.

V cílové stanici, kam dorazí ve 12.03 hodin, návštěvníky budou vyhlížet místní lidé s informacemi a tipy na výlet. Pozvou je například k projížďce na koních v areálu místní minifarmy nebo k prohlídce retromuzea či židovského hřbitova.

Ženy ze sociálního podniku Sladké Osoblažsko výletníkům nabídnou chutné domácí marmelády, ranč Majoránek z Horních Povelic představí byliny a plody z místních zahrádek a výstavkou paličkované krajky se pochlubí členky místního spolku.

Sraz cestujících v Třemešné

Slavnostní zahájení letošní turistické sezóny se koná na železniční stanici v Třemešné od desíti hodin. Před odjezdem na trať dlouhou dvacet kilometrů cestující potěší účinkující ze Slezského souboru Heleny Salichové. Přítomni budou rovněž starostové obcí podél Osoblažské úzkokolejky, kteří od zástupců Správy železniční dopravní cesty symbolicky převezmou klíče od nádražních budov.

„Je to přelomová událost,“ uvedla Jarmila Schnaubeltová, starostka Bohušova, která klíč obdrží společně se starosty Liptaně, Slezských Rudoltic a Osoblahy. Tyto čtyři obce v roce 2014 založily obecně prospěšnou společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha. Jejím cílem je získat do vlastnictví a postupně revitalizovat nádražní budovy kolem úzkokolejné trati.

„Rádi bychom objekty co nejdříve rekonstruovali do původní podoby, aby důstojně reprezentovaly náš malebný kraj. Nechceme, aby hyzdily okolí a my se za ně museli spíše stydět,” dodal Mojmír Pargáč, starosta obce Slezské Rudoltice.

A co bude s železniční budovou v Třemešné, která také nutně potřebuje opravit a kde úzkokolejná trať začíná, a navíc po ní denně jezdí i běžné vlakové soupravy Českých drah? „V rámci velké transformace v minulých letech přešly všechny staniční budovy v České republice z majetku Českých drah státní Správě železniční dopravní cesty. Ta již rozpracovala plán rekonstrukcí a jsme moc rádi, že s opravou Třemešné počítá už příští rok. Finanční náklady mají tvořit zhruba čtyři miliony korun,“ uvedl Rostislav Kocián, starosta Třemešné.

Přehled letošních tematických parních vlaků:

8. květen - Slavnostní zahájení turistické sezóny na Osoblažsku

2. červen - Pohádkový vlak s loupežníkem Hotzenplotzem

30. červen - Prvorepublikové léto s párou

14. červenec - Velký lukostřelecký turnaj ve Slezských Rudolticích

21. červenec - Osoblažské hudební léto

18. srpen - Dožínky ve Slezských Rudolticích

1. září - Gastrofestival "Ochutnej Osoblažsko"

1. září - Večerním vlakem na strašidelný zámek do Slezských Rudoltic

28. a 29. září – Slavíme 120 let úzkorozchodné železnice Třemešná – Osoblaha

10. listopad - Svatomartinským vlakem na hody v Bohušově

1. prosinec - Mikulášský vlak

Jízdní řády na celou letní sezónu na www.osoblazsko.com.